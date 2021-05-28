Agência do Trabalhador oferta 303 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 303 vagas de emprego nesta quinta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
|AÇOUGUEIRO(A)
|1
|AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)
|1
|ASSISTENTE DE TI
|1
|ASSISTENTE WEB
|1
|ANALISTA CONTÁBIL
|1
|CONTADOR
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE CUSTOS
|1
|AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL
|1
|ARMADOR
|1
|ARTE FINALISTA
|2
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING
|10
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA
|1
|AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)
|3
|AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)
|19
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)
|3
|AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)
|1
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|2
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CREDIARISTA
|1
|BARMAN
|1
|BIOMÉDICO EM RADIOLOGIA
|1
|CAIXA DE SUPERMERCADO
|1
|CALDEIREIRO
|1
|CAMAREIRA
|1
|CARPINTEIRO
|2
|COMPRADOR (RAÇÕES)
|1
|CONFEITEIRA (POR DIA)
|1
|CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)
|1
|DESENHISTA (BONÉS)
|1
|DESENHISTA / PROJETISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|3
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENCARREGADO DE AÇOUGUE
|1
|ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DE SORVETES
|1
|FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|1
|FUNILEIRO (AUTOMOTIVO)
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|MARCENEIRO
|1
|ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM
|1
|FINANCEIRO
|2
|GARÇOM
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|3
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MOTORISTA (CNH C) (POÇOS ARTESIANOS)
|1
|MOTORISTA (CNH C)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CONSÓRCIO
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|2
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR(A) DE TELEMARKETING
|1
|PADEIRO(A)
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)
|1
|PROFESSOR DE BARBEIRO
|1
|PROFESSORA DE MANICURE
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|1
|REPOSITOR (MERCADO)
|1
|SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)
|3
|SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
|4
|TÉCNICO EM TI
|1
|TÉCNICO ÓTICO
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)
|1
|TRATORISTA (CNH C)
|1
|VENDEDOR (LOJA DE COLCHÕES)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)
|2
|VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)
|1
|VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)
|6
|VENDEDORA (ARTESANATO)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA PET)
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (ENERGIA SOLAR)
|4
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)
|1
|**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)
|90
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE CORTE (BONÉS)
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|2
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|2
|COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)
|1
|CORTADOR A MÃO
|2
|CORTADOR (BALANCIM)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|21
|COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ
|1
|COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)
|1
|COSTUREIRA DE LUVAS
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|1
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
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