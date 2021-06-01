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    Agência do Trabalhador oferta 302 vagas de emprego

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    Agência do Trabalhador oferta 302 vagas de emprego
    Foto por Reprodução
    Escrito por Da Redação
    Publicado em 01.06.2021, 06:00:00 Editado em 31.05.2021, 17:30:27
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 302 vagas de emprego nesta segunda-feira (31). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

    Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

    AÇOUGUEIRO(A)1
    ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)1
    ASSISTENTE DE TI1
    ASSISTENTE WEB1
    ANALISTA CONTÁBIL1
    CONTADOR1
    ANALISTA DE PCP2
    ANALISTA DE CUSTOS1
    AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
    ARMADOR1
    ARTE FINALISTA2
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
    ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
    ASSISTENTE DE VENDAS1
    ATENDENTE DE LANCHONETE1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    ATENDENTE DE TELEMARKETING10
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
    AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)4
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    BALCONISTA DE AÇOUGUE1
    CREDIARISTA1
    BARMAN1
    BIOMÉDICO EM RADIOLOGIA1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    CALDEIREIRO1
    CAMAREIRA1
    CARPINTEIRO1
    COMPRADOR (RAÇÕES)1
    CONFEITEIRA (POR DIA)1
    CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
    DESENHISTA (BONÉS)1
    DESENHISTA / PROJETISTA1
    ELETRICISTA1
    ELETRICISTA INDUSTRIAL3
    ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
    ENCARREGADO DE DEPÓSITO1
    EMPREGADA DOMÉSTICA2
    ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
    ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DE SORVETES1
    FARMACÊUTICO(A)1
    FUNILEIRO (AUTOMOTIVO)1
    MARCENEIRO / CARPINTEIRO1
    AUXILIAR DE MARCENEIRO1
    MARCENEIRO1
    FINANCEIRO1
    GARÇOM1
    INSTALADOR DE ALARMES1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
    MECÂNICO INDUSTRIAL3
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
    MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA1
    MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
    MOTORISTA (CNH C) (POÇOS ARTESIANOS)1
    MOTORISTA (CNH C)1
    OPERADOR DE CALDEIRA1
    OPERADOR DE CONSÓRCIO1
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
    OPERADOR DE BOBCAT2
    OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
    OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
    OPERADOR(A) DE TELEMARKETING1
    PADEIRO(A)1
    PINTOR INDUSTRIAL1
    PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    SOLDADOR1
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO EM TI1
    TÉCNICO ÓTICO1
    TORNEIRO MECÂNICO1
    TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)1
    TRATORISTA (CNH C)1
    VENDEDOR (LOJA DE COLCHÕES)1
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
    VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)5
    VENDEDORA (ARTESANATO)1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VENDEDOR(A) (LOJA PET)1
    VENDEDOR EXTERNO1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
    VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
    VENDEDOR EXTERNO (ENERGIA SOLAR)4
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA2
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)4
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM E AVIAMENTOS)1
    CORTADOR A MÃO2
    CORTADOR (BALANCIM)1
    COSTUREIRA EM SÉRIE27
    COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ1
    COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
    COSTUREIRA DE LUVAS1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
    OPERADOR DE BORDADO2
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1


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