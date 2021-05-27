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Agência do Trabalhador oferta 294 vagas de emprego

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

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Agência do Trabalhador oferta 294 vagas de emprego
Foto por Reprodução
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2021, 06:00:00 Editado em 26.05.2021, 19:37:54
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A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 294 vagas de emprego nesta quinta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

VAGASQuantidade
AÇOUGUEIRO(A)1
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)1
ASSISTENTE DE TI1
ASSISTENTE WEB1
ANALISTA CONTÁBIL1
CONTADOR1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE CUSTOS1
AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
ARMADOR1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE TELEMARKETING10
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)3
AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ASSISTENTE FINANCEIRO2
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CREDIARISTA1
BARMAN1
CAIXA DE SUPERMERCADO1
CALDEIREIRO1
CARPINTEIRO2
COBRADOR E ENTREGADOR (CNH AB)1
COMPRADOR (RAÇÕES)1
CONFEITEIRA (POR DIA)1
CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
CUIDADORA DE IDOSA1
DESENHISTA / PROJETISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL3
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DE SORVETES1
FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)1
FARMACÊUTICO(A)1
FUNILEIRO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
MARCENEIRO1
ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM1
FINANCEIRO2
GARÇOM1
INSTALADOR DE ALARMES1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
MECÂNICO INDUSTRIAL3
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
MOTORISTA (CNH C)1
OPERADOR DE CONSÓRCIO1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE BOBCAT2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR(A) DE TELEMARKETING1
PADEIRO(A)1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
PROFESSOR DE BARBEIRO1
PROFESSORA DE MANICURE1
REPOSITOR (MERCADO)1
SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)3
SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
SOLDADOR3
SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
TÉCNICO EM TI1
TÉCNICO ÓTICO1
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)1
TRATORISTA (CNH C)1
VENDEDOR (LOJA DE COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
VENDEDORA (CONFECÇÃO COUNTRY)1
VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)6
VENDEDORA (ARTESANATO)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA PET)1
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
VENDEDOR EXTERNO (ENERGIA SOLAR) (C/ VEÍCULO)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
ZELADORA2
**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE CORTE (BONÉS)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)2
AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
CORTADOR A MÃO2
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE20
COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ1
COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
COSTUREIRA DE LUVAS1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
IMPRESSOR SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO2
PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1

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