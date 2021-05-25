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    Agência do Trabalhador oferta 291 vagas de emprego

    Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
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    Agência do Trabalhador oferta 291 vagas de emprego
    Foto por Reprodução
    Escrito por Da Redação
    Publicado em 25.05.2021, 06:00:00 Editado em 24.05.2021, 20:35:40
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 291 vagas de emprego nesta terça-feira (25). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

    Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

    VAGASQuantidade
    AÇOUGUEIRO(A)1
    AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
    ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)1
    ASSISTENTE DE TI1
    ASSISTENTE WEB1
    ANALISTA CONTÁBIL1
    CONTADOR1
    ANALISTA DE PCP1
    ANALISTA DE CUSTOS1
    AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
    ARMADOR1
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
    ASSISTENTE COMERCIAL1
    ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP1
    ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
    ATENDENTE DE LANCHONETE1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    ATENDENTE DE TELEMARKETING10
    AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (DEPARTAMENTO PESSOAL E FINANCEIRO)1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
    AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ELETRÔNICA1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)2
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)3
    AUXILIAR DE LABORATÓRIO P/ PAVIMENTAÇÃO1
    AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ETIQUETAS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    BALCONISTA DE AÇOUGUE1
    CREDIARISTA1
    BARMAN1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    BABÁ1
    CALDEIREIRO1
    CARPINTEIRO2
    COBRADOR E ENTREGADOR (CNH AB)1
    COMPRADOR (RAÇÕES)1
    CONFEITEIRA (POR DIA)1
    CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
    CUIDADORA DE IDOSA1
    DESENHISTA / PROJETISTA1
    EMPREGADA DOMÉSTICA2
    ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
    ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DE SORVETES1
    FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)1
    FARMACÊUTICO(A)1
    FUNILEIRO (AUTOMOTIVO)1
    AUXILIAR DE MARCENEIRO1
    MARCENEIRO1
    ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM1
    FINANCEIRO2
    GARÇOM1
    INSTALADOR DE ALARMES1
    MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
    MOTORISTA (CNH C)1
    MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)2
    OPERADOR DE CONSÓRCIO1
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
    OPERADOR DE BOBCAT2
    OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
    OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
    OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)1
    PADEIRO(A)1
    PINTOR INDUSTRIAL1
    PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    RECEPCIONISTA (ATENDENTE DE LOTÉRICA)1
    RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA MÉDICA)1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL1
    SERVENTE DE OBRAS1
    SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)3
    SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    SOLDADOR3
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO EM TI1
    TÉCNICO ÓTICO1
    TORNEIRO MECÂNICO2
    TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)1
    TRATORISTA (CNH C)1
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
    VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
    VENDEDORA (CONFECÇÃO COUNTRY)1
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)6
    VENDEDORA (ARTESANATO)1
    VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VENDEDOR EXTERNO1
    VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)2
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
    VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
    ZELADORA2
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA2
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)1
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
    COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
    CORTADOR A MÃO2
    COSTUREIRA EM SÉRIE18
    COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
    COSTUREIRA DE LUVAS1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR SERIGRAFIA1
    OPERADOR DE BORDADO1
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
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