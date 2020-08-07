Agência do Trabalhador oferta 222 vagas de emprego - TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário através do telefone: (43) 3423-1376
Nesta sexta-feira (7) são ofertadas 222 vagas
AÇOUGUEIRO 2
AJUSTADOR MECÂNICO 1
ANALISTA DE MARKETING E PROPAGANDA 1
ANALISTA DE PCP 2
ANALISTA DE SOFTWARE 1
ARTE-FINALISTA 1
ASSISTENTE CONTÁBIL 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 2
AUXILIAR DE COSTURA 3
AUXILIAR DE COSTURA (TIRAR LINHA) 2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) 2
AUXILIAR DE IMPRESSÃO 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TORNO E PRENSA) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS) 40
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (CNH AB) 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE DE GRÃOS) 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD) 2
AUXILIAR DE RH 2
AUXILIAR GERAL (LANCHONETE) 1
BALCONISTA / AUXILIAR DE COZINHA 2
BALCONISTA DE AÇOUGUE 2
CALHEIRO 1
CASEIRO (SERVIÇOS GERAIS) 1
CONFEITEIRO(A) 1
CORTADOR (BALANCIM) 3
CORTADOR (MOTOSSERRA) 1
COSTUREIRA EM SÉRIE 19
CUIDADOR DE ANIMAIS 1
DESENHISTA (COREL E ADOBE) 1
DESIGNER DE INTERIORES (ESTÁGIO) 1
DESOSSADOR DE COXA DE FRANGO 23
DIARISTA 6
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 2
ELETRICISTA INDUSTRIAL 1
EMPREGADA DOMÉSTICA (MEIO PERÍODO) 1
ENCARREGADA DE COSTURA 2
ENCARREGADO(A) DE PRODUÇÃO 1
ENCARREGADO DE SETOR (MERCADO) 1
ENSACADOR 1
ESTILISTA 1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 1
EXPEDIDORA DE MERCADORIAS (E-COMMERCE) 1
FARMACÊUTICO(A) 2
FATURISTA 1
FISCAL DE CAIXA 1
FISCAL DE LOJA 2
GERENTE DE PRODUÇÃO 1
GERENTE DE SUPERMERCADO 1
GESSEIRO FUNDIDOR 1
GRAVADOR DE SERIGRAFIA 1
IMPRESSOR SERIGRAFIA 2
INSTALADOR DE AR-CONDICIONADO 1
LOMBADOR 1
MECÂNICO INDUSTRIAL 1
MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA 2
MONTADOR DE VIDROS 1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E )5
OFICIAL DE PEDREIRO 1
OPERADOR DE BORDADO 13
OPERADOR DE CALDEIRA 1O
OPERADOR DE INJETORA 1
PADEIRO(A) 1
REPOSITOR DE FRUTAS / VERDURAS 1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (MERCADO) 1
REPOSITORA DE MERCADORIAS 1
SECRETÁRIA (P/ CONSULTÓRIO DENTISTA) 1
SERRALHEIRO 2
SERVENTE DE PEDREIRO 1
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) 1
SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO DE COURO) 4
SOLDADOR 3
TAPECEIRO 1
TECELÃO 2
TÉCNICO DE INSTALAÇÕES (CNH AB) 1
TÉCNICO EM LOGÍSTICA 1
TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 1
TELEMARKETING (VENDAS) 3
TOSADOR (PET SHOP) 1
VENDEDOR(A) (COLCHÕES) 1
VENDEDORA INTERNA 2
VENDEDOR(A) (ENERGIA SOLAR) 4
ZELADORA 1
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