Agência do Trabalhador oferta 191 vagas de emprego nesta segunda-feira - TNOnline

A Agência do Trabalhador está ofertando, nesta segunda-feira (7), 191 vagas de emprego, em Apucarana. Confira as oportunidades:
|ADESIVADOR
|1
|AGENTE DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA
|1
|AJUDANTE DE OBRAS
|1
|AJUDANTE GERAL (MERCADO)
|15
|AJUDANTE DE PIZZAIOLO
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ARREMATADEIRA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS (EM REDE SOCIAL)
|1
|ATENDENTE (CÓPIAS E XEROX)
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BOLSAS)
|1
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA E LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE MARKETING
|1
|AUXILIAR DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MANGUEIRAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)
|10
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OVOS)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNIFORMES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MECÂNICA (JOVEM APRENDIZ)
|30
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DOCERIA)
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)
|1
|AUXILIAR DE SUBLIMAÇÃO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (CNH AB)
|1
|AUXILIAR DE VENDAS
|1
|AUXILIAR GERAL (LOJA AGRO) (CNH AB)
|1
|AZULEJISTA
|2
|CABELEIREIRA(O)
|1
|CASEIRO (CASAL)
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|1
|COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)
|1
|CONSULTOR EXTERNO (CNH AB)
|1
|COPEIRO
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|5
|COZINHEIRA
|2
|DESENHISTA (ARTE FINALISTA)
|1
|DESENHISTA (BONÉS)
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|EMPACOTADOR (MERCADO) (VAGA TEMPORÁRIA)
|8
|FARMACÊUTICO
|1
|FISIOTERAPEUTA
|2
|GARÇOM
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|MANICURE
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E)
|1
|MOTORISTA (CNH – C) (C/ CURSO MOPP)
|3
|MOTORISTA (CAMINHÃO 3 / 4) (CNH C)
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MEIO OFICIAL DE OBRA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|6
|OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (CALÇADOS)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|ORIENTADOR DE ATIVIDADES (GINÁSTICA)
|1
|PADEIRO
|1
|PEDREIRO
|2
|PINTOR AUTOMOTIVO
|1
|PIZZAIOLO
|1
|PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|1
|REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA)
|1
|REPOSITOR EM MERCADO
|1
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|TÉCNICO EM QUÍMICA
|1
|VENDEDOR DE PROTEÇÃO VEICULAR
|5
|VENDEDOR(A) (LOJA DE CALÇADOS)
|2
|VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (MALHAS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)
|4
|VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADES)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
|9
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|ZELADORA
|3
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