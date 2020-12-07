Agência do Trabalhador oferta 191 vagas de emprego nesta segunda-feira - TNOnline

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    Agência do Trabalhador oferta 191 vagas de emprego nesta segunda-feira

    Foto por Arquivo TN
    Escrito por Da Redação
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    A Agência do Trabalhador está ofertando, nesta segunda-feira (7), 191 vagas de emprego, em Apucarana. Confira as oportunidades:


    ADESIVADOR1
    AGENTE DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA1
    AJUDANTE DE OBRAS1
    AJUDANTE GERAL (MERCADO)15
    AJUDANTE DE PIZZAIOLO1
    ANALISTA DE PCP1
    ARREMATADEIRA1
    ASSISTENTE DE VENDAS (EM REDE SOCIAL)1
    ATENDENTE (CÓPIAS E XEROX)1
    ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BOLSAS)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE2
    AUXILIAR DE COZINHA2
    AUXILIAR DE COZINHA E LIMPEZA1
    AUXILIAR DE ESTOQUE2
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE LIMPEZA4
    AUXILIAR DE MARKETING1
    AUXILIAR DE PADARIA1
    AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA3
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MANGUEIRAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)10
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OVOS)5
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNIFORMES)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MECÂNICA (JOVEM APRENDIZ)30
    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DOCERIA)1
    AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)1
    AUXILIAR DE SUBLIMAÇÃO1
    AUXILIAR TÉCNICO (CNH AB)1
    AUXILIAR DE VENDAS1
    AUXILIAR GERAL (LOJA AGRO) (CNH AB)1
    AZULEJISTA2
    CABELEIREIRA(O)1
    CASEIRO (CASAL)1
    CHAPISTA (LANCHES)1
    COBRADOR EXTERNO (COM MOTO)1
    CONSULTOR EXTERNO (CNH AB)1
    COPEIRO1
    COSTUREIRA EM SÉRIE5
    COZINHEIRA2
    DESENHISTA (ARTE FINALISTA)1
    DESENHISTA (BONÉS)1
    DIARISTA1
    ELETRICISTA1
    ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
    EMPACOTADOR (MERCADO) (VAGA TEMPORÁRIA)8
    FARMACÊUTICO1
    FISIOTERAPEUTA2
    GARÇOM1
    LAVADOR DE VEÍCULOS1
    MANICURE1
    MECÂNICO INDUSTRIAL1
    MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E)1
    MOTORISTA (CNH – C) (C/ CURSO MOPP)3
    MOTORISTA (CAMINHÃO 3 / 4) (CNH C)1
    MESTRE DE OBRAS1
    MEIO OFICIAL DE OBRA1
    OPERADOR DE BORDADO1
    OPERADOR DE CALDEIRA1
    OPERADOR DE CAIXA6
    OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)1
    OPERADOR DE MÁQUINA (CALÇADOS)1
    OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
    ORIENTADOR DE ATIVIDADES (GINÁSTICA)1
    PADEIRO1
    PEDREIRO2
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    PIZZAIOLO1
    PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
    REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
    REPOSITOR EM MERCADO1
    SERRALHEIRO2
    SERVENTE DE PEDREIRO1
    TÉCNICO EM QUÍMICA1
    VENDEDOR DE PROTEÇÃO VEICULAR5
    VENDEDOR(A) (LOJA DE CALÇADOS)2
    VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)1
    VENDEDOR(A) INTERNO(A) (MALHAS)1
    VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)4
    VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADES)2
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A)9
    VENDEDOR PRACISTA1
    ZELADORA3
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