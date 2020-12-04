Agência do trabalhador oferta 173 vagas de emprego, em Apucarana - TNOnline

A Agência do Trabalhador oferta 173 vagas de emprego nesta sexta-feira (04), em Apucarana. Confira as oportunidades:
ADESIVADOR 1
AGENTE DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA 1
AJUDANTE DE OBRAS 1
AJUDANTE GERAL (MERCADO) 15
ANALISTA DE PCP 1
ARREMATADEIRA 1
ATENDENTE (CÓPIAS E XEROX) 1
ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE) 1
ATENDENTE DE PADARIA 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BOLSAS) 1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE 2
AUXILIAR DE COZINHA 1
AUXILIAR DE COZINHA E LIMPEZA 1
AUXILIAR DE ESTOQUE2AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
AUXILIAR DE LIMPEZA4AUXILIAR DE MARKETING 1
AUXILIAR DE PADARIA 1
AUXILIAR DE PINTURA AUTOMOTIVA 3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MANGUEIRAS) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS) 10
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (OVOS) 5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (UNIFORMES) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO E MECÂNICA (JOVEM APRENDIZ) 30
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DOCERIA) 1
AUXILIAR DE SUBLIMAÇÃO 1
AUXILIAR DE VENDAS 1
AUXILIAR GERAL (LOJA AGRO) (CNH AB) 1
AZULEJISTA 2
CABELEIREIRA(O)1CASEIRO (CASAL)1CHAPISTA (LANCHES) 1
COBRADOR EXTERNO (COM MOTO) 1
CONSULTOR EXTERNO (CNH AB) 1
COPEIRO 1
COSTUREIRA EM SÉRIE 5
COZINHEIRA 1
DESENHISTA (BONÉS) 1
DIARISTA 1
ELETRICISTA 1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 1
FARMACÊUTICO 1
FISIOTERAPEUTA 2
GARÇOM 1
LAVADOR DE VEÍCULOS 1
MANICURE1MECÂNICO INDUSTRIAL 1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E) 1
MOTORISTA (CNH – C) (C/ CURSO MOPP) 3
MOTORISTA (CAMINHÃO 3 / 4) (CNH C) 1
MESTRE DE OBRAS 1
MEIO OFICIAL DE OBRA 1
OPERADOR DE BORDADO 1
OPERADOR DE CALDEIRA 1
OPERADOR DE CAIXA 6
OPERADOR DE MÁQUINA (CALÇADOS) 1
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM 1
ORIENTADOR DE ATIVIDADES (GINÁSTICA) 1
PADEIRO 1
PEDREIRO 2
PINTOR AUTOMOTIVO 1
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 1
REPOSITOR (LOJA DE CONVENIÊNCIA) 1
REPOSITOR EM MERCADO 1
SERRALHEIRO2SERVENTE DE PEDREIRO 1
TÉCNICO EM QUÍMICA 1
VENDEDOR DE PROTEÇÃO VEICULAR 5
VENDEDOR(A) (LOJA DE CALÇADOS) 2
VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS) 1
VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES) 4
VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADES) 2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) 8
VENDEDOR PRACISTA 1
ZELADORA 4
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