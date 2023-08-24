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Agência do Trabalhador oferece 475 vagas de emprego em Apucarana; veja

Os postos de trabalho divulgados nesta quinta-feira (24) estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.08.2023, 10:35:26 Editado em 24.08.2023, 10:35:23
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 475 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 24/08/2023
Total de Vagas: 475
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE PCP2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS4
CORTADOR Á MÃO1
COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA CASEADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO7
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL11
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
ESTOQUISTA2
IMPRESSOR FOTOGRÁFICO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
LIXADOR1
OPERADOR DE BORDADO10
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR TÊXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO2
FISCAL DE LOJA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS10
ZELADOR1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE FATURAMENTO (CAMBIRA)1
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO NOTURNO (CAMBIRA)1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CAMBIRA)1
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (CAMBIRA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAMBIRA)1
MAGAREFE / DESOSSADOR (CAMBIRA)1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE LAVANDERIA4
AUXILIAR DE LIMPEZA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO39
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
CONSULTOR DE VENDAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL1
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
RECEPCIONISTA2
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE ACADÊMICO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO8
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE MÁQUINAS2
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO1
CAMAREIRA1
CASEIRO1
COMPRADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
CUIDADOR DE IDOSOS1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
DESIGNER GRÁFICO1
DESOSSADOR1
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
JARDINEIRO1
MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO (INDUSTRIAL)3
MECÂNICO DE MÁQUINAS3
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)1
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS1
PROJETISTA2
RECEPCIONISTA ATENDENTE1
SECRETÁRIA1
SOLDADOR2
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
TORNEIRO MECÂNICO2
ZELADORA5
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA CONTÁBIL1
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL2
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS1
CONTADOR1
FARMACÊUTICO4
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AZULEJISTA1
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO12
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
PEDREIRO13
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO12
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
CHAPISTA DE LANCHONETE1
COZINHEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA6
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE GERÊNCIA1
CONSULTOR DE VENDAS6
NEGOCIADOR1
OPERADOR DE CAIXA8
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS1
PROSPECTOR1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VENDEDOR (A) INTERNO19
VENDEDOR EXTERNO3
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