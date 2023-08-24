Agência do Trabalhador oferece 475 vagas de emprego em Apucarana; veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 475 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 24/08/2023
|Total de Vagas: 475
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE PCP
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|11
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|CORTADOR Á MÃO
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA CASEADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|10
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|11
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|2
|ESTOQUISTA
|2
|IMPRESSOR FOTOGRÁFICO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|LIXADOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|10
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR TÊXTIL
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|2
|FISCAL DE LOJA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|19
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|10
|ZELADOR
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE FATURAMENTO (CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO NOTURNO (CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAMBIRA)
|1
|MAGAREFE / DESOSSADOR (CAMBIRA)
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|7
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|4
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|39
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|1
|ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL
|1
|ESTAGIÁRIO DE MARKETING
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|RECEPCIONISTA
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ASSISTENTE ACADÊMICO
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|8
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
|1
|AUXILIAR DE MÁQUINAS
|2
|AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
|1
|CAMAREIRA
|1
|CASEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|DESIGNER GRÁFICO
|1
|DESOSSADOR
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|GERENTE DE PRODUÇÃO
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|3
|MECÂNICO DE MÁQUINAS
|3
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|6
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)
|1
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS
|1
|PROJETISTA
|2
|RECEPCIONISTA ATENDENTE
|1
|SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|2
|TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|ZELADORA
|5
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA CONTÁBIL
|1
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|2
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
|1
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|4
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AZULEJISTA
|1
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|12
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|2
|PEDREIRO
|13
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|12
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|COZINHEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE GERÊNCIA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|6
|NEGOCIADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|8
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|PROSPECTOR
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|19
|VENDEDOR EXTERNO
|3
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