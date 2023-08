Agência do Trabalhador oferece 475 vagas de emprego em Apucarana; veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 475 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 24/08/2023 Total de Vagas: 475 VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO Quantidade ALMOXARIFE 1 ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE 1 ANALISTA DE PCP 2 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 2 AUXILIAR DE CORTE 5 AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO 11 AUXILIAR DE COSTURA 7 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 AUXILIAR DE LAVANDERIA 5 AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2 AUXILIAR DE SERIGRAFIA 1 CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 CORTADOR DE ROUPAS 4 CORTADOR Á MÃO 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA CASEADEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE 10 COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE 1 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO 7 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 12 COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI 1 COSTUREIRA EM GERAL 11 COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ 2 ESTOQUISTA 2 IMPRESSOR FOTOGRÁFICO 1 IMPRESSOR DE SERIGRAFIA 4 LIXADOR 1 OPERADOR DE BORDADO 10 PASSADOR DE ROUPA 2 REVISOR TÊXTIL 1 VAGAS EM SUPERMERCADOS Quantidade AÇOUGUEIRO 1 AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 BALCONISTA DE AÇOUGUE 1 CONFEITEIRO 2 FISCAL DE LOJA 2 GERENTE DE SUPERMERCADO 1 OPERADOR DE CAIXA 19 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 ZELADOR 1 VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA) Quantidade AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 AUXILIAR DE FATURAMENTO (CAMBIRA) 1 AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO NOTURNO (CAMBIRA) 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 3 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (CAMBIRA) 1 AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (CAMBIRA) 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAMBIRA) 1 MAGAREFE / DESOSSADOR (CAMBIRA) 1 SERVENTE DE PEDREIRO 1 VAGAS SEM EXPERIÊNCIA Quantidade AJUDANTE DE MOTORISTA 1 ATENDENTE BALCONISTA 3 AUXILIAR DE CORTE 2 AUXILIAR DE COSTURA 1 AUXILIAR DE COZINHA 7 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 2 AUXILIAR DE LAVANDERIA 4 AUXILIAR DE LIMPEZA 5 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 39 AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO) 3 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 5 CONSULTOR DE VENDAS 3 COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA 2 COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA 1 ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL 1 ESTAGIÁRIO DE MARKETING 1 OPERADOR DE TELEMARKETING 3 RECEPCIONISTA 2 VENDEDOR (A) INTERNO 3 VAGAS DIVERSAS Quantidade AJUDANTE DE MOTORISTA 1 ANALISTA DE E-COMMERCE 1 ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 ANALISTA FISCAL 1 ASSISTENTE ACADÊMICO 1 ATENDENTE DE FARMÁCIA 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8 AUXILIAR CONTÁBIL 1 AUXILIAR DE DENTISTA 2 AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 1 AUXILIAR DE FATURAMENTO 2 AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO 1 AUXILIAR DE LIMPEZA 1 AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 5 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 AUXILIAR DE USINAGEM 1 AUXILIAR FINANCEIRO 2 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 1 AUXILIAR DE MÁQUINAS 2 AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO 1 CAMAREIRA 1 CASEIRO 1 COMPRADOR 1 CORRETOR DE IMÓVEIS 2 CUIDADOR DE IDOSOS 1 DESENHISTA INDUSTRIAL 1 DESIGNER GRÁFICO 1 DESOSSADOR 1 ELETRICISTA INDUSTRIAL 4 EMPREGADA DOMÉSTICA 3 GERENTE DE PRODUÇÃO 1 INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 1 INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 1 JARDINEIRO 1 MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA 1 MECÂNICO (AUTOMÓVEIS) 5 MECÂNICO (INDUSTRIAL) 3 MECÂNICO DE MÁQUINAS 3 MECÂNICO DIESEL 1 MONTADOR MECÂNICO 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) 6 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 2 MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) 2 MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C) 1 OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 1 OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA 2 OPERADOR DE MÁQUINA FIXA 1 OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA 1 OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS 1 PROJETISTA 2 RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 SECRETÁRIA 1 SOLDADOR 2 TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET 1 TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 TORNEIRO MECÂNICO 2 ZELADORA 5 VAGAS MASTER JOBS Quantidade ANALISTA CONTÁBIL 1 ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL 2 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 CONTADOR 1 FARMACÊUTICO 4 PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL 1 VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL Quantidade AZULEJISTA 1 CALCETEIRO 1 CARPINTEIRO 12 OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 2 PEDREIRO 13 PINTOR 1 SERVENTE DE PEDREIRO 12 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 1 VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO Quantidade ATENDENTE BALCONISTA 3 CHAPISTA DE LANCHONETE 1 COZINHEIRO 1 VAGAS NO COMÉRCIO Quantidade ASSISTENTE DE VENDAS 2 ATENDENTE BALCONISTA 6 AUXILIAR DE ESTOQUE 1 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1 AUXILIAR DE GERÊNCIA 1 CONSULTOR DE VENDAS 6 NEGOCIADOR 1 OPERADOR DE CAIXA 8 OPERADOR DE TELEMARKETING 1 PROMOTOR DE VENDAS 1 PROSPECTOR 1 REPOSITOR DE MERCADORIAS 2 VENDEDOR (A) INTERNO 19 VENDEDOR EXTERNO 3

