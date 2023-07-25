Agência do Trabalhador oferece 364 vagas de emprego em Apucarana; veja

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 364 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (25). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 25/07/2023
|Total de vagas: 364
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|AJUDANTE DE REPARADOR (TELECOMUNICAÇÃO)
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|16
|AUXILIAR DE ROUPARIA
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|CHAPISTA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|1
|ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO
|1
|ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL
|1
|MONITOR DE SISTEMA ELETRÔNICO
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|4
|PASSADOR DE ROUPAS
|2
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|RECEPCIONISTA (NOTURNO)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ALINHADOR DE PNEUS
|1
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|4
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO EM FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|11
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO
|1
|BABÁ
|2
|CASEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|DESENHISTA GRÁFICO
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|2
|JARDINEIRO
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (DIESEL)
|1
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|2
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|5
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD)
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|REBOBINADOR DE MOTOR
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|1
|SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|2
|TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|ZELADORA
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|1
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|3
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|QUÍMICO
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AZULEJISTA
|1
|CARPINTEIRO
|2
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|PEDREIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|COZINHEIRO
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|ESTOQUISTA
|2
|NEGOCIADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|PROSPECTOR
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|5
|VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|18
|VENDEDOR EXTERNO
|3
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|12
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|2
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|4
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|LIXADOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|13
|OPERADOR DE PLOTTER
|1
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR TEXTIL
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|2
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|4
|FISCAL DE CAIXA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|18
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|11
|ZELADOR
|1
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