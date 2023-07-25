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Agência do Trabalhador oferece 364 vagas de emprego em Apucarana; veja

Os postos de trabalho divulgados nesta terça-feira (25) estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Icone Camera Foto por Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2023, 07:21:59 Editado em 25.07.2023, 07:21:53
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 364 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (25). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 25/07/2023
Total de vagas: 364
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE REPARADOR (TELECOMUNICAÇÃO)1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE ROUPARIA4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE USINAGEM1
CHAPISTA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
ESTAGIÁRIO ADMINISTRAÇÃO1
ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL1
MONITOR DE SISTEMA ELETRÔNICO1
OPERADOR DE TELEMARKETING4
PASSADOR DE ROUPAS2
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA2
RECEPCIONISTA (NOTURNO)1
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ALINHADOR DE PNEUS1
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ANALISTA DE MARKETING1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO EM FARMÁCIA1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA11
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÃO1
BABÁ2
CASEIRO1
COMPRADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
DESENHISTA GRÁFICO2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
JARDINEIRO1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (DIESEL)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)2
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AD)2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA2
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
PINTOR INDUSTRIAL1
REBOBINADOR DE MOTOR1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SECRETÁRIA1
SOLDADOR2
TÉCNICO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET1
TORNEIRO MECÂNICO2
ZELADORA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL1
CONTADOR1
FARMACÊUTICO3
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
QUÍMICO1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AZULEJISTA1
CARPINTEIRO2
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR DE COZINHA2
COZINHEIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS2
ESTOQUISTA2
NEGOCIADOR1
OPERADOR DE CAIXA2
PROSPECTOR1
PROMOTOR DE VENDAS5
VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE1
VENDEDOR (A) INTERNO18
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO12
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE2
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO5
COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
LIXADOR1
OPERADOR DE BORDADO13
OPERADOR DE PLOTTER1
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR TEXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO2
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR4
FISCAL DE CAIXA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA18
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
ZELADOR1
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