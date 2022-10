Agência do Trabalhador faz 'mutirão do emprego' para migrantes

Da Redação

Agência fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Nesta quinta-feira (27), a Agência do Trabalhador de Apucarana, norte do Paraná, promove um mutirão de empregabilidade voltado a migrantes. Serão ofertadas 100 vagas voltadas exclusivamente para este público e o atendimento será feito em um guichê específico na agência.

Segundo informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de Apucarana, nos últimos quatro anos, aproximadamente 400 migrantes vieram para a cidade.

Um número grande estrangeiros têm chegado em nossa cidade. Por isso é importante que eles participem dessa ação que visa estimular a recolocação no mercado de trabalho trazendo emprego e renda aos trabalhadores com carteira assinada" - Neno Leiroz, chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, - Neno Leiroz, chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana,

De acordo com ele, além do encaminhamento para oportunidades de emprego, a agência também vai oferecer cursos de capacitação para que essas tenham mais chances de ingressar no mercado de trabalho.

O atendimento será das 8h às 17h. A agência fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Mais informações pelos telefones 3423-1376/3423-5266. O mutirão é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

CURITIBA

Na capital do estado serão ofertadas cerca de 700 vagas para migrantes da Capital e Região Metropolitana, com a participação de 15 empresas. O atendimento será na unidade central, das 9h às 16h, com entrega de senhas até as 14h. Para mais informações no Interior, os interessados devem entrar em contato com as Agências do Trabalhador em suas regiões.

