OPORTUNIDADE

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta mais de 300 vagas; confira

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
fonte: Agência Brasil/ilustração
O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 326 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (14). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266. Confira a lista:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
CONSULTOR DE VENDAS2
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
JOVEM APRENDIZ1
OPERADOR DE INJETORA1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO2
ZELADOR (A)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE2
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO6
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR ODONTOLÓGICO (JANDAIA DO SUL)1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ESTOQUISTA1
FORNEIRO1
FRENTISTA1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE FAIXADAS COMERCIAIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS1
LAVADOR DE ROUPAS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)4
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORES1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA2
SOLDADOR1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
VIGILANTE TÁTICO1
ZELADOR (A)1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COZINHA5
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO1
COPEIRA1
COZINHEIRA2
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
PADEIRO1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AGENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
CORRESPONDENTE BANCÁRIO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR (A) INTERNO10
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES1
REVISOR TÊXTIL1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)2
FISIOTERAPEUTA1


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