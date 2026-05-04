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Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 390 vagas de emprego e cursos de capacitação

Oportunidades abrangem setores como vestuário, indústria civil e comércio; prefeitura também disponibiliza portal com cursos

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 16:02:23 Editado em 04.05.2026, 16:02:18
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Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 390 vagas de emprego e cursos de capacitação
Autor Vagas de emprego e cursos estão sendo disponibilizados - Foto: Divulgação

A Agência do Trabalhador de Apucarana iniciou esta semana com a oferta de 390 vagas de emprego em diversas áreas de atuação. A iniciativa integra uma estratégia da prefeitura focada em manter o mercado aquecido, aliando a inserção rápida de profissionais à qualificação contínua da mão de obra local. As oportunidades contemplam setores como indústria, comércio, serviços, alimentação, construção civil, vestuário, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

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"O volume e a variedade ajudam o candidato a encontrar opções compatíveis com seu perfil", destaca o gerente da Agência do Trabalhador e superintendente do Trabalho e Qualificação, Neno Leiroz. Ele ressalta, no entanto, que a empregabilidade atual exige atualização constante e capacidade de adaptação às inovações do mercado.

De acordo com o prefeito Rodolfo Mota, o município, reconhecido como o maior polo do vestuário e da indústria têxtil do Paraná, atua em duas frentes complementares para garantir que o trabalhador não apenas encontre uma oportunidade, mas esteja preparado para ocupá-la e crescer. "Ampliando a oferta de emprego e, ao mesmo tempo, investindo em capacitação. Isso fortalece a economia local e tem reflexo direto na vida das famílias", afirma.

Para o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Emerson Toledo, a administração funciona como uma ponte para o setor produtivo. "A secretaria atua como um elo, identificando as demandas das empresas e direcionando os esforços para que a população esteja preparada para as oportunidades que surgem", salienta.

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Para facilitar o acesso, a prefeitura estruturou um portal digital que centraliza as vagas e as capacitações oferecidas em parceria com instituições como Senai e Senac. "A plataforma é organizada por áreas e períodos, permitindo ao trabalhador visualizar opções ao longo do ano e planejar sua formação com antecedência. São cursos com foco prático e sintonizados com as demandas atuais", explica Leiroz.

Um dos destaques dessa qualificação é o setor do vestuário, que conta com uma aliança estratégica com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Sivale). Segundo o gerente da agência, a parceria resultou na oferta de cursos específicos que visam aprimorar a qualidade do produto final e impulsionar o setor.

Os interessados em concorrer às vagas ou buscar informações sobre as qualificações devem procurar presencialmente a Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, número 705. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A população também pode entrar em contato e tirar dúvidas pelo telefone (43) 3122-1084 ou por meio do WhatsApp (43) 99654-9318.

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