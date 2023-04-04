Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 380 vagas nesta terça

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
facebook twitter telegram WHATSAPP
Receba notícias no seu WhatsApp!
Participe dos grupos do TNOnline
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  380 vagas de emprego nesta terça-feira (04). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 04/04/2023
Total de vagas disponíveis: 380
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA7
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
AUXILIAR DE PIZZAIOLO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO27
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS7
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
COSTUREIRA1
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
SERVENTE DE LIMPEZA TEMPORÁRIO (CALIFÓRNIA)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS ESTAGIÁRIOS E JOVEM APRENDIZQuantidade
ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL1
ESTAGIÁRIO SETOR ENGENHARIA1
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO1
JOVEM APRENDIZ (MAIOR DE 18 ANOS)7
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO4
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE FINANCEIRO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR NA MECÂNICA DE MÁQUINAS1
CONFERENTE DE MERCADORIAS2
CUIDADORA DE CRIANÇAS1
DIARISTA1
ELETRICISTA1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGAO DE MANUTENÇÃO1
ESTOQUISTA3
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (MÁQUINAS)2
MECÂNICO (MOTOS)1
MONITOR DE ALARMES1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA DE FURGÃO (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)2
OPERADOR DE MÁQUINA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS (TORNO CNC)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
SECRETÁRIA1
SOLDADOR2
TÉCNICO EM ÓTICA1
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA2
ZELADORA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DENTISTA1
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENCARREGADO DE OBRAS1
ENCARREGADO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CHAPEIRO (LANCHES)4
COZINHEIRA1
OPERADOR DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
CONSULTOR DE VENDAS2
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR (A) INTERNO19
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
BORDADOR1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE ESTOFADOS (JANDAIA DO SUL)1
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA9
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA7
COSTUREIRA EM GERAL5
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ESTILISTA DE MODA1
ESTOFADOR (JANDAIA DO SUL)1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO9
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
TAPECEIRO (JANDAIA DO SUL)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE DEPÓSITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
CREDIARISTA1
EMPACOTADOR3
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS10
SUPERVISOR DE CAIXA1


                                                                                 

GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News