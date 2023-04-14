Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 378 vagas nesta sexta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  378 vagas de emprego nesta sexta-feira (14). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 14/04/2023
Total de vagas disponíveis: 378
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ATENDENTE BALCONISTA9
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE LOJA2
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO1
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO10
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
AUXILIAR DE PIZZAIOLO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO31
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA)1
CAMAREIRA1
CONSULTOR DE VENDAS3
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE1
PASSADOR DE ROUPAS3
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS ESTAGIÁRIOS E JOVEM APRENDIZQuantidade
ESTAGIÁRIO SETOR ENGENHARIA1
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO1
JOVEM APRENDIZ (MAIOR DE 18 ANOS)7
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRA1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ATENDENTE DE CLÍNICA MÉDICA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR NA MECÂNICA DE MÁQUINAS1
AUXILIAR FINANCEIRO1
CASEIRO1
CONFERENTE DE MERCADORIAS2
CUIDADOR DE IDOSOS1
ELETRICISTA1
EMPREGADA DOMÉSTICA5
ESTOQUISTA2
FORNEIRO1
FUNDIDOR DE METAIS1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (MOTOS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA DE FURGÃO (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)3
MOTORISTA PARTICULAR (CNH B)1
OPERADOR DE MÁQUINA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS (TORNO CNC)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA1
SOLDADOR2
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO1
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS1
PROFESSOR DE INGLÊS1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
ENCANADOR1
ENCARREGADO DE OBRAS2
PEDREIRO2
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
CHAPEIRO (LANCHES)4
COPEIRA1
GARÇOM1
OPERADOR DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR (A) AGRÍCOLA (ARAPONGAS)1
VENDEDOR (A) INTERNO18
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE COUROS1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE ESTOFADOS (JANDAIA DO SUL)1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA9
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA6
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ESTILISTA DE MODA1
ESTOFADOR (JANDAIA DO SUL)1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
TAPECEIRO (JANDAIA DO SUL)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE DEPÓSITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PADARIA1
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS9
SUPERVISOR DE CAIXA1


                                                                                 

       
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