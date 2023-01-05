Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 374 vagas nesta quinta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
facebook twitter telegram WHATSAPP
Receba notícias no seu WhatsApp!
Participe dos grupos do TNOnline
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Arquivo/TNOnline
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  374 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (05). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DENTISTA1
FARMACÊUTICO1
PROFESSOR DE ALEMÃO1
PROFESSOR DE ESPANHOL1
PROFESSOR DE FRANCÊS1
PROFESSOR DE INGLÊS1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO3
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS10
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CAMAREIRA DE HOTEL2
CONSULTOR AGRÍCOLA1
CONSULTOR DE AGENDAMENTO1
CONSULTOR DE VENDAS3
COSTUREIRO (A)1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO CONSTRUÇÃO CIVIL1
ESTOQUISTA2
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
LAVADOR DE ROUPAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA7
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO6
ZELADOR (A)2
ZELADOR (A) TEMPORÁRIO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE RH1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ2
CABELEIREIRA1
CASEIRO1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA2
CORTADOR DE CARNE2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA PROJETISTA1
DIARISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA9
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSPETOR ESCOLAR1
INSTALADOR DE PERSIANAS1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (MÁQUINAS)4
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTOBOY1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE ARMAZENAMENTO DE CARGA1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE TRATOR1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE SISTEMAS1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA6
SERVENTE DE LIMPEZA3
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE COMPRAS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA3
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA1
ZELADOR (A)4
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR DE FERRAGENS1
CARPINTEIRO2
PEDREIRO2
PINTOR1
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO DE SORVETES1
CHAPEIRO (LANCHES)4
CONFEITEIRO (A)1
COPEIRA1
COZINHEIRA4
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
PADEIRO1
SALGADEIRO (A)1
SUSHIMAN2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
MONTADOR DE MÓVEIS1
OPERADOR DE CAIXA4
TELEMARKETING ATIVO2
VENDEDOR (A) INTERNO10
VENDEDOR EXTERNO4
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR, À MÁQUINA1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA8
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA11
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ4
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO2
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA1
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO5
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
EMPACOTADOR1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
SUPERVISOR DE CAIXA1


                                                                  

GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News