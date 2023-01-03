OPORTUNIDADE

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 365 vagas nesta terça

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro da cidade

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Agência Brasil/ilustração
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  365 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (03/01). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
FARMACÊUTICO2
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO3
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO12
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS10
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CAMAREIRA DE HOTEL2
CONSULTOR DE VENDAS2
COSTUREIRO (A)1
ENSACADOR1
ESTOQUISTA2
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
LAVADOR DE ROUPAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA7
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO6
VIGIA1
ZELADOR (A)2
ZELADOR (A) TEMPORÁRIO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RH1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE FATURAMENTO3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
AUXILIAR FINANCEIRO3
BABÁ2
CABELEIREIRA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA4
CORTADOR DE CARNE2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA PROJETISTA1
DIARISTA3
ELETRICISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA8
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSPETOR ESCOLAR1
INSTALADOR DE PERSIANAS1
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (MÁQUINAS)4
MECÂNICO (MOTOS)1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTOBOY1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
OPERADOR DE ARMAZENAMENTO DE CARGA1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ROÇADEIRA1
OPERADOR DE TRATOR1
PROGRAMADOR DE SISTEMAS1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA3
SERVENTE DE LIMPEZA3
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA2
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
PEDREIRO1
PINTOR1
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR DE COZINHA8
CHAPEIRO (LANCHES)3
COPEIRA1
COZINHEIRA4
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
PADEIRO1
SUSHIMAN2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
MONTADOR DE MÓVEIS1
OPERADOR DE CAIXA6
TELEMARKETING ATIVO2
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR EXTERNO4
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR, À MÁQUINA1
COORDENADOR DE BORDADO1
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA8
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA11
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL6
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO2
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
MODELISTA2
OPERADOR DE BORDADO6
REVISOR TÊXTIL2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
EMPACOTADOR1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
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