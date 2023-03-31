Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 357 vagas nesta sexta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  357 vagas de emprego  nesta sexta-feira (31). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:


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VAGAS DISPONÍVEIS 31/03/2023
Total de vagas disponíveis: 357
VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES - MÊS DA MULHERQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA6
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
CONSULTOR DE VENDAS2
COPEIRO DE HOSPITAL1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA INTERLOQUE1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA OVERLOQUE2
CUIDADORA DE CRIANÇAS2
EMPREGADA DOMÉSTICA3
SERVENTE DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)1
VENDEDOR (A) INTERNO4
ZELADORA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AGENTE DE CAMPO1
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA4
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
AUXILIAR DE PIZZAIOLO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFECÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
COSTUREIRA1
ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL1
ESTAGIÁRIO SETOR ENGENHARIA1
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
JOVEM APRENDIZ (MAIOR DE 18 ANOS)5
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
SERVENTE DE LIMPEZA TEMPORÁRIO (CALIFÓRNIA)1
VENDEDOR (A) INTERNO5
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL3
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DENTISTA1
INSTRUTOR INFORMÁTICA1
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE (NOTURNO)1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO4
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO FISCAL1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE FINANCEIRO1
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO INDUSTRIAL (NOTURNO)1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO BAIAS (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
DIARISTA1
ELETRICISTA2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGAO DE MANUTENÇÃO1
ESTOQUISTA3
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MECÂNICO (MÁQUINAS)2
MECÂNICO (MOTOS)1
MONITOR DE ALARMES1
MONITOR DE PRODUÇÃO1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS (TORNO CNC)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
SECRETÁRIA1
SOLDADOR3
TÉCNICO EM ÓTICA1
TORNEIRO MECÂNICO1
VIGIA2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENCARREGADO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR DE COZINHA6
CHAPEIRO (LANCHES)4
COZINHEIRA1
OPERADOR DE CAIXA2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS1
FISCAL DE LOJA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
BORDADOR1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA9
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA9
COSTUREIRA EM GERAL5
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO9
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE DEPÓSITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
CREDIARISTA1
EMPACOTADOR3
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
SUPERVISOR DE CAIXA1

                                               

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