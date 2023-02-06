Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 347vagas nesta segunda (06)

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  347 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (06). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO1
CONSULTOR DE VENDAS1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO (ÁREA ADMINISTRATIVA)1
ESTOQUISTA1
INSTALADOR DE ALARMES1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
SERVENTE DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)2
VENDEDOR (A) INTERNO6
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)1
PINTOR1
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA6
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO (A)2
COPEIRA1
COZINHEIRA3
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AGENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA1
CORRESPONDENTE BANCÁRIO1
ESTOQUISTA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR EXTERNO7
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR, À MÁQUINA1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA IOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA EM GERAL10
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
ENCARREGADO DE COSTURA2
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO9
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA1
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)2
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE2
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR ODONTOLÓGICO (JANDAIA DO SUL)1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA2
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ESTOQUISTA1
FATURISTA1
FRENTISTA DE POSTO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE PERSIANAS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)5
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORES1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE BOB CAT DE ALAVANCA1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA2
SOLDADOR1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
ZELADOR (A)2


                                          

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