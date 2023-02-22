Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 340 vagas nesta quarta (22)

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  340 vagas de emprego  nesta quarta-feira (22). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)1
GESSEIRO1
PEDREIRO2
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COZINHA4
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO1
COPEIRA1
COZINHEIRA2
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA3
PADEIRO1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS3
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CORRESPONDENTE BANCÁRIO1
ESTOQUISTA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR (A) INTERNO11
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA16
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES1
REVISOR TÊXTIL1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA2
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)1
FISIOTERAPEUTA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO10
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
BORRACHEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS2
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
JOVEM APRENDIZ1
MECÂNICO (ARAPONGAS)1
MONITOR INTERNO DE ALARMES1
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR VEÍCULOS (ARAPONGAS)1
OPERADOR DE INJETORA1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE1
AÇOUGUEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO6
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ESTOQUISTA1
FORNEIRO1
FRENTISTA1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE FAIXADAS COMERCIAIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS1
LAVADOR DE ROUPAS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)4
MECÂNICO (MOTO)1
MECÂNICO DE SUSPENSÃO1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA2
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
VIGILANTE TÁTICO1
ZELADOR (A)2


                                                                   

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