Vagas exclusivas para mulheres

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 339 vagas nesta quarta

Nesta quarta-feira, vagas exclusivas para mulheres, em comemoração ao dia da mulher

Da Redação ·
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Imagem ilustrativa da notícia Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 339 vagas nesta quarta
fonte: Arquivo/Agência Brasil

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  339 vagas de emprego  exclusivas para mulheres - em comemoração ao dia da mulher nesta quarta-feira (08). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 08/03/2023
Total de vagas disponíveis: 339
VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES - EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHERQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE ODONTOLÓGICO1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BIOMÉDICA (ÁREA ESTÉTICA)1
CAMAREIRA1
COPEIRA1
COZINHEIRA3
EMPREGADA DOMÉSTICA3
LAVADOR DE ROUPAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA EM SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
VENDEDOR (A) INTERNO2
ZELADOR (A)1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE OPERAÇÕES1
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RADIOLOGIA1
TÉCNICO DE ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS2
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PADEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
BORRACHEIRO1
CHAPEIRO1
CONSULTOR AGRÍCOLA2
CONSULTOR DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO1
ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL1
ESTAGIÁRIO SETOR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO1
MONITOR INTERNO DE ALARMES1
MONTADOR DE MÓVEIS1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
ATENDENTE DE ALARMES1
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO BAIAS (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR FINANCEIRO2
CASEIRO1
CURTIDOR DE COUROS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DESOSSADOR1
ELETRICISTA2
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
ESTOQUISTA2
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)1
LÍDER EM FÁBRICA DE FARINHAS E ÓLEOS1
LOMBADOR1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)7
MECÂNICO (MÁQUINAS)3
MECÂNICO (MOTO)1
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA4
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
SAFRISTA1
SOLDADOR3
TÉCNICO EM INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE2
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPEIRO (LANCHES)2
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
ESTOQUISTA1
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
VENDEDOR (A) INTERNO13
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO (POR DIÁRIA)1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO15
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR2
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL12
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES1
REVISOR TÊXTIL1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS9


                    

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