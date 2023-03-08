Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 339 vagas nesta quarta

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta 339 vagas de emprego exclusivas para mulheres - em comemoração ao dia da mulher nesta quarta-feira (08). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 08/03/2023
|Total de vagas disponíveis: 339
|VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES - EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|ATENDENTE ODONTOLÓGICO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|BIOMÉDICA (ÁREA ESTÉTICA)
|1
|CAMAREIRA
|1
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|3
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|LAVADOR DE ROUPAS
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA EM SUPERMERCADO
|2
|OPERADOR (A) DE TELEMARKETING
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|2
|ZELADOR (A)
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE OPERAÇÕES
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - RADIOLOGIA
|1
|TÉCNICO DE ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|4
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|BORRACHEIRO
|1
|CHAPEIRO
|1
|CONSULTOR AGRÍCOLA
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (externo)
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTAGIÁRIO SETOR ADMINISTRATIVO
|1
|ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL
|1
|ESTAGIÁRIO SETOR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
|1
|MONITOR INTERNO DE ALARMES
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL
|1
|ATENDENTE DE ALARMES
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE COMPRAS
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE JARDINAGEM
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE PCP
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO BAIAS (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|CASEIRO
|1
|CURTIDOR DE COUROS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|DESOSSADOR
|1
|ELETRICISTA
|2
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|ESTOQUISTA
|2
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|2
|LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)
|1
|LÍDER EM FÁBRICA DE FARINHAS E ÓLEOS
|1
|LOMBADOR
|1
|MAGAREFE
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|7
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|3
|MECÂNICO (MOTO)
|1
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTORISTA (CNH B)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|2
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROJETISTA
|1
|SAFRISTA
|1
|SOLDADOR
|3
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA
|1
|TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|PADEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|GERENTE DE VENDAS
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR (A) DE TELEMARKETING
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)
|1
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|13
|VENDEDOR EXTERNO
|6
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA (DESIGNER)
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO (POR DIÁRIA)
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|15
|AUXILIAR DE COSTURA
|6
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|BORDADOR
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|10
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|17
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|15
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|12
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|7
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|OPERADOR DE BORDADO
|7
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|PREPARADOR DE LOTES
|1
|REVISOR TÊXTIL
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|5
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|9