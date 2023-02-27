Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 324 vagas nesta segunda

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta 324 vagas de emprego nesta segunda-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|6
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE CAIXA
|1
|FISCAL DE LOJA
|2
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|ARTE FINALISTA (DESIGNER)
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|6
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|16
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM
|1
|PREPARADOR DE LOTES
|1
|REVISOR TÊXTIL
|1
|REVISOR TÊXTIL (JEANS)
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE CARGA E DESCARGA (POR DIA)
|1
|ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|4
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|9
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|BORRACHEIRO
|1
|CAMAREIRA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|ENSACADOR (POR DIA)
|1
|ENSACADOR
|1
|EXPEDIDOR DE MERCADORIAS
|1
|JOVEM APRENDIZ
|1
|MECÂNICO (ARAPONGAS)
|1
|MONITOR INTERNO DE ALARMES
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|MONTADOR VEÍCULOS (ARAPONGAS)
|1
|OPERADOR DE INJETORA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO (A)
|1
|FISIOTERAPEUTA
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ARTE FINALISTA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|6
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE COMPRAS
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|3
|AUXILIAR DE JARDINAGEM
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|CALDEIRISTA
|1
|CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
|1
|CURTIDOR DE COUROS
|1
|DESENHISTA MECÂNICO
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|2
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|ESTOQUISTA
|1
|FORNEIRO
|1
|FRENTISTA
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|2
|INSTALADOR DE FAIXADAS COMERCIAIS
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS
|1
|LAVADOR DE ROUPAS
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|4
|MECÂNICO (MOTO)
|1
|MECÂNICO DE SUSPENSÃO
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTORISTA DE VAN (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|5
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|4
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|2
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROJETISTA
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|1
|SOLDADOR
|3
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|2
|TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VIGIA (ARAPONGAS)
|1
|VIGILANTE TÁTICO
|1
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)
|1
|PEDREIRO
|2
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|CONFEITEIRO
|1
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|1
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|PADEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|GERENTE DE VENDAS
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR (A) DE TELEMARKETING
|2
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|12
|VENDEDOR EXTERNO
|6
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|1