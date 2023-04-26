Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 320 vagas nesta quarta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  320 vagas de emprego nesta quarta-feira (26). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:


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VAGAS DISPONÍVEIS 26/04/2023
Total de vagas disponíveis: 320
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA6
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DE LOJA2
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO30
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO (FARMÁCIA)1
CAMAREIRA1
CONSULTOR DE VENDAS4
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
JOVEM APRENDIZ (+18 ANOS)1
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROLE1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRA1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ATENDENTE BALCONISTA (AGENDAMENTOS MÉDICO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR FINANCEIRO3
CASEIRO1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
CUIDADOR DE IDOSOS1
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE3
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ESTOQUISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (CAMINHÃO)1
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO (MOTOS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONITOR (CNH B)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PORTEIRO1
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS (TORNO CNC)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA2
SOLDADOR1
TORNEIRO MECÂNICO1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO1
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE INGLÊS1
QUIÍMICO1
SUPERVISOR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS2
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)5
OPERADOR DE ESCAVADEIRA (Jandaia do Sul)4
OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)7
OPERADOR DE TRATOR DE GRADE (Jandaia do Sul)2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE1
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPEIRO (LANCHES)1
COPEIRA1
COZINHEIRA1
GARÇOM1
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING2
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) AGRÍCOLA (ARAPONGAS)1
VENDEDOR (A) INTERNO16
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
CORTADOR, À BALANCIM1
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE COUROS1
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA7
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA5
COSTUREIRA EM GERAL3
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ1
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO7
OPERADOR DE BORDADO (ARAPONGAS)1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AUXILIAR DE DEPÓSITO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PADARIA1
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS8
SUPERVISOR DE CAIXA1

                                                                                 

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