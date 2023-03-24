Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 319 vagas nesta sexta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta  319 vagas de emprego  nesta sexta-feira (24). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 24/03/2023
Total de vagas disponíveis: 319
VAGAS EXCLUSIVAS PARA MULHERES - MÊS DA MULHERQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA6
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CONSULTOR DE VENDAS2
COPEIRO DE HOSPITAL1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA INTERLOQUE1
COSTUREIRA PARA MÁQUINA OVERLOQUE2
COZINHEIRA1
CUIDADORA DE CRIANÇAS2
EMPREGADA DOMÉSTICA3
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
VENDEDOR (A) INTERNO4
ZELADORA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AGENTE DE CAMPO1
ALIMENTADOR DE PRODUÇÃO1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MECÂNICA2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
AUXILIAR DE PADEIRO1
AUXILIAR DE PIZZAIOLO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CONSULTOR DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (externo)1
COSTUREIRA1
ESTAGIÁRIO SETOR CONTÁBIL1
ESTAGIÁRIO SETOR ENGENHARIA1
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
OPERADOR DE BORDADO1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA1
SERVENTE DE LIMPEZA TEMPORÁRIO (CALIFÓRNIA)1
VENDEDOR (A) INTERNO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS2
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
REPRESENTANTE COMERCIAL (JANDAIA DO SUL)1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
VENDEDOR (A) INTERNO14
VENDEDOR EXTERNO4
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
BORDADOR2
CORTADOR DE ROUPAS4
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA ILHOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE12
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA10
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA12
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR LATERAL DO BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
PREPARADOR DE LOTES (CONTAGEM DE PEÇAS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
ATENDENTE DE FRIOS1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA3
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
SUPERVISOR DE CAIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS4
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CHAPEIRO (LANCHES)4
OPERADOR DE CAIXA2
PADEIRO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE LIMPEZA1
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ENCARREGADO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)1
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA FISCAL1
AUXILIAR CONTÁBIL3
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
DENTISTA1
PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE COMPRAS1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FINANCEIRO1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO BAIAS (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR FINANCEIRO1
DESOSSADOR1
ELETRICISTA2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ESTOQUISTA2
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS1
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)1
LÍDER EM FÁBRICA DE FARINHAS E ÓLEOS1
LOMBADOR (NOTURNO)1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)2
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA2
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
SOLDADOR3
SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO EM ÓTICA E OPTOMETRIA1
TORNEIRO MECÂNICO1
ZELADORA1


                                                                                 

       
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