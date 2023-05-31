Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 312 vagas nesta quarta

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 312 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (31). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 31/05/2023
|Total de vagas disponíveis: 312
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AGENTE DE CORTE
|5
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|10
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA (FREELANCE)
|3
|AUXILIAR DE EMPACOTAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|18
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|CAMAREIRA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|5
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|2
|IMPRESSOR DIGITAL (NOTURNO)
|1
|PANFLETEIRO
|1
|PASSADOR DE ROUPAS
|3
|PESQUISADOR PORTA A PORTA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|5
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|1
|ZELADOR
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO
|4
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|QUIÍMICO
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CARPINTEIRO
|3
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|FUNILEIRO (CAMBIRA)
|1
|MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)
|5
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)
|7
|PEDREIRO
|4
|PEDREIRO (CAMBIRA)
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|CHAPISTA (LANCHES)
|1
|PADEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|3
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|20
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|4
|AUXILIAR DE COSTURA
|8
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|CORTADOR DE ROUPAS
|2
|COSTUREIRA DE BORDAR ILHÓS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|2
|COSTUREIRA EM GERAL
|2
|COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|2
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|4
|PASSADOR DE ROUPAS (BONÉS)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|3
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
|1
|FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS
|1
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|8
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|11
|ZELADOR
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|1
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ASSISTENTE DE CAMPO
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|4
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RURAL
|2
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|ELETRICISTA
|2
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL (CAMBIRA)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|FATURISTA
|1
|FUNILEIRO (CAMBIRA)
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|2
|JARDINEIRO
|1
|MÃE SOCIAL
|1
|MAGAREFE
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|3
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|2
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|1
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA (CNH B)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO
|1
|OPERADOR DE SISTEMAS (ALARMES E MONITORAMENTO)
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|3
|SOLDADOR
|4
|TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
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