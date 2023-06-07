Icone do menu no Header Menu
Icone de busca no Header BUSCA
Leia a ultima edição
Icone clima Tempo
Icone Cotação Euro
EURO ...
Icone Cotacao Dolar
DOLAR ...
MAIS LIDAS
VER TODOS
Icone para Retorno na Home

Apucarana

Oportunidade

Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 306 vagas nesta quarta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

·
Icone facebook
Icone Whatsapp
Icone Twitter
Icone Email
Icone Twitter
Icone Menssagem
Icone Whatsapp

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

PARTICIPE DOS GRUPOS DO TNONLINE

Icone Seta
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2023, 07:16:52 Editado em 07.06.2023, 07:16:51
Imagen google News
Siga o TNOnline no Google News
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 306 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (7). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

continua após publicidade

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 07/06/2023
Total de vagas disponíveis: 306
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AGENTE DE CORTE5
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
ATENDENTE DE LOJA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE COZINHA (FREELANCE)2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
CONSULTOR DE VENDAS5
COPEIRA (FREELANCER)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
IMPRESSOR DIGITAL (NOTURNO)1
OPERADOR DE CÂMARA FRIA1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASSADOR DE ROUPAS3
PESQUISADOR PORTA A PORTA1
PROMOTOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE DE CAMPO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS RURAL2
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO2
CASEIRO1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
ELETRICISTA2
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA INDUSTRIAL (CAMBIRA)1
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
ESTOQUISTA1
FATURISTA1
FUNILEIRO (CAMBIRA)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
LAVADOR DE VEÍCULOS1
MÃE SOCIAL1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (INDUSTRIAL)2
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO1
OPERADOR DE SISTEMAS (ALARMES E MONITORAMENTO)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA5
SOLDADOR4
TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO1
TORNEIRO MECÂNICO1
ZELADORA1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR CONTÁBIL2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO4
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO3
ENCARREGADO DE OBRAS1
FUNILEIRO (CAMBIRA)1
MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)1
MESTRE DE OBRAS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)7
PEDREIRO3
PEDREIRO (CAMBIRA)2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE COZINHA1
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA1
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
PROMOTOR DE VENDAS3
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO21
VENDEDOR EXTERNO2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO4
AUXILIAR DE COSTURA10
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE BORDAR ILHÓS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA6
COSTUREIRA DE MÁQUINA REBATE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA2
COSTUREIRA EM GERAL5
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)2
FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO7
PASSADOR DE ROUPAS (BONÉS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
AJUDANTE DE AÇOUGUE4
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA10
REPOSITOR DE MERCADORIAS8
ZELADOR1


                                                                                 

GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News

Gostou desta matéria? Compartilhe!

Icone FaceBook
Icone Whattsapp
Icone Linkedin
Icone Twitter

Mais matérias de Apucarana

    Deixe seu comentário sobre: "Polícia Civil de Apucarana identifica alunos que divulgaram fake news"

    O portal TNOnline.com.br não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. Seu comentário passará por um filtro de moderação. O portal TNOnline.com.br não se obriga a publicar caso não esteja de acordo com a política de privacidade do site. Leia aqui o termo de uso e responsabilidade.

    TribunaPlay

    Passageira pula antes de carro bater contra poste em Apucarana Icone de Play no video
    Passageira pula antes de carro bater contra poste em Apucarana

    Passageira pula antes de carro bater contra poste em Apucarana

    Últimas Notícias

    Mais Notícias
    Compartilhe! x
    icone Facebook Facebook
    Icone Twitter Twitter
    Icone Whattsapp Whattsapp

    Inscreva-se na nossa newsletter

    Notícia em primeira mão no início do dia, inscreva-se agora!