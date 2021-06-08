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    Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 306 vagas

    Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
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    Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 306 vagas
    Foto por Reprodução
    Escrito por Silvia Vilarinho
    Publicado em 08.06.2021, 06:00:00 Editado em 07.06.2021, 19:59:53
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 306 vagas de emprego nesta terça-feira (7). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

    Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

    AÇOUGUEIRO(A)1
    ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)1
    ASSISTENTE DE TI1
    ASSISTENTE WEB1
    ANALISTA CONTÁBIL1
    ANALISTA DE LABORATÓRIO1
    CONTADOR1
    ANALISTA DE PCP1
    ARMADOR1
    ARTE FINALISTA3
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
    ASSISTENTE DE VENDAS1
    ATENDENTE DE LANCHONETE1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    ATENDENTE DE TELEMARKETING10
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
    AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)4
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    BALCONISTA DE AÇOUGUE1
    CREDIARISTA1
    BARMAN1
    BIOMÉDICO EM RADIOLOGIA1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    CALDEIREIRO1
    CAMAREIRA1
    CARPINTEIRO1
    COMPRADOR (RAÇÕES)1
    CONFEITEIRA (POR DIA)1
    CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
    DESENHISTA (BONÉS)1
    DESENHISTA / PROJETISTA1
    ELETRICISTA1
    ELETRICISTA INDUSTRIAL4
    ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
    ENCARREGADO DE DEPÓSITO1
    EMPREGADA DOMÉSTICA2
    ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
    ENCARREGADO DE PRODUÇÃO DE SORVETES1
    FARMACÊUTICO(A)1
    LUBRIFICADOR / MOLEJEIRO (ÔNIBUS)1
    MARCENEIRO / CARPINTEIRO1
    FINANCEIRO1
    GARÇOM1
    INSTALADOR DE ALARMES1
    MANICURE1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
    MECÂNICO INDUSTRIAL3
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
    MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA1
    MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
    MOTORISTA (CNH C) (POÇOS ARTESIANOS)1
    MOTORISTA (CNH C)1
    MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
    OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
    OPERADOR DE CALDEIRA2
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA2
    OPERADOR DE BOBCAT1
    OPERADOR(A) DE TELEMARKETING2
    ORIENTADOR DE ATIVIDADES (LETRAMENTO / INGLÊS)
    		1
    PADEIRO(A)1
    PEDREIRO2
    PINTOR INDUSTRIAL1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    PROMOTORA DE VENDAS (CARTÕES DE CRÉDITO) (CNH B)1
    PROMOTOR(A) DE VENDAS (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS)1
    RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SERVENTE DE PEDREIRO1
    SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
    SOLDADOR1
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO EM TI1
    TÉCNICO ÓTICO1
    TORNEIRO MECÂNICO (EM CAMBIRA)1
    TORNEIRO MECÂNICO1
    TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)1
    TRATORISTA (CNH C)1
    VENDEDOR (LOJA DE COLCHÕES)1
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
    VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDOR(A) (LOJA PET)1
    VENDEDORA (ARTESANATO)1
    VENDEDOR INTERNO (INDÚSTRIA TÊXTIL)1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VENDEDOR EXTERNO1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
    VENDEDOR EXTERNO (ENERGIA SOLAR)4
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
    VIGIA (FREELANCER)6
    VIGIA1
    PORTEIRO1
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA1
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)4
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM E AVIAMENTOS)1
    CORTADOR A MÃO2
    CORTADOR (BALANCIM)1
    COSTUREIRA EM SÉRIE23
    COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ1
    COSTUREIRA DE LUVAS1
    COSTUREIRO(A) (BOLSAS)1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
    OPERADOR DE BORDADO2
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1


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