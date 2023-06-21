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Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 291 vagas nesta quarta

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2023, 07:24:42 Editado em 21.06.2023, 07:24:42
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A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 291 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (21). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 21/06/2023
TOTAL DE VAGAS: 291
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE DE CAMPO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR CONTÁBIL2
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO3
CORRETOR DE IMÓVEIS2
CUIDADOR DE IDOSOS1
DIARISTA1
ELETRICISTA4
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA INDUSTRIAL (CAMBIRA)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
FATURISTA1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
JARDINEIRO1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
MÃE SOCIAL1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (DIESEL)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)4
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE SISTEMAS (ALARMES E MONITORAMENTO)1
REBOBINADOR DE MOTOR1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA4
SOLDADOR2
TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA RURAL1
TORNEIRO MECÂNICO2
VIGIA2
ZELADORA5
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL1
AUXILIAR CONTÁBIL2
CONTADOR1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO3
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO3
FUNILEIRO (CAMBIRA)1
MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)1
MESTRE DE OBRAS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
PEDREIRO1
PEDREIRO (CAMBIRA)2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE CONFEITEIRO1
AUXILIAR DE COZINHA2
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA3
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS4
GERENTE COMERCIAL1
GERENTE DE LOJA1
PROMOTOR DE VENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO21
VENDEDOR EXTERNO3
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA11
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA8
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)1
FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO6
REVISOR DE PEÇAS2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUE4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA7
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS11
VENDEDOR1
ZELADOR1



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