Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 291 vagas nesta quarta

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, está com 291 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (21). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
continua após publicidade
Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS 21/06/2023
|TOTAL DE VAGAS: 291
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ASSISTENTE DE CAMPO
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|4
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL (CAMBIRA)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|FATURISTA
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|2
|JARDINEIRO
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|MÃE SOCIAL
|1
|MAGAREFE
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|3
|MECÂNICO (DIESEL)
|1
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|4
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|1
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE SISTEMAS (ALARMES E MONITORAMENTO)
|1
|REBOBINADOR DE MOTOR
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|4
|SOLDADOR
|2
|TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|TRATORISTA RURAL
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|VIGIA
|2
|ZELADORA
|5
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|2
|CONTADOR
|1
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS
|1
|FARMACÊUTICO
|3
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CARPINTEIRO
|3
|FUNILEIRO (CAMBIRA)
|1
|MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|PEDREIRO
|1
|PEDREIRO (CAMBIRA)
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE CONFEITEIRO
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|CHAPISTA (LANCHES)
|1
|COZINHEIRA
|3
|PADEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|GERENTE COMERCIAL
|1
|GERENTE DE LOJA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|21
|VENDEDOR EXTERNO
|3
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|2
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|11
|AUXILIAR DE COSTURA
|11
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|13
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|REVISOR DE PEÇAS
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|4
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|11
|VENDEDOR
|1
|ZELADOR
|1
Deixe seu comentário sobre: "Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 291 vagas nesta quarta"