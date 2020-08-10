Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 199 vagas de emprego - TNOnline

A Agência do Trabalhador de Apucarana está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário, através do telefone: (43) 3423-1376.
Nesta segunda-feira (10) são ofertadas 199 vagas. Confira:
AÇOUGUEIRO 1
AJUSTADOR MECÂNICO 1
ANALISTA DE PCP 2
ATENDENTE DE BALCÃO (FAZER SUCOS) 1
AUXILIAR DE ACABAMENTO 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 2
AUXILIAR DE COSTURA 2
AUXILIAR DE COSTURA (TIRAR LINHA) 1
AUXILIAR DE IMPRESSÃO 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TORNO E PRENSA) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS )40
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (CNH AB) 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE DE GRÃOS) 2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) 1
AUXILIAR DE RH 2
BALCONISTA / AUXILIAR DE COZINHA 2
CALHEIRO 1
CORTADOR (BALANCIM) 3
CORTADOR (MOTOSSERRA) 1
COSTUREIRA EM SÉRIE 41
CUIDADOR DE ANIMAIS 1
DESENHISTA (COREL E ADOBE) 1
DESOSSADOR DE COXA DE FRANGO 23
ELETRICISTA INDUSTRIAL 1
ENCARREGADO(A) DE PRODUÇÃO 1
ENCARREGADO DE SETOR (MERCADO) 1
ENSACADOR 1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 1
EXPEDIDORA DE MERCADORIAS (E-COMMERCE) 1
FARMACÊUTICO(A) 2
FISCAL DE CAIXA 1
FISCAL DE LOJA 2
GRAVADOR DE SERIGRAFIA 1
IMPRESSOR SERIGRAFIA 2
INSTRUTORA DE CONDUÇÃO 1
MECÂNICO INDUSTRIAL 1
MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA 2
MONTADOR DE VIDROS 1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E) 5
OFICIAL DE PEDREIRO 1
OPERADOR DE BORDADO 6
OPERADOR DE CALDEIRA 1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (BOBCAT) 1
REPOSITOR DE FRUTAS / VERDURAS 1
REPOSITORA DE MERCADORIAS 1
SERRALHEIRO 2
SERVENTE DE PEDREIRO 1
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) 1
SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO DE COURO) 4
SOLDADOR 3
TAPECEIRO 1
TECELÃO 2
TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 1
TELEMARKETING (VENDAS)3
TORNEIRO MECÂNICO 1
TOSADOR (PET SHOP) 1
VENDEDOR(A) (COLCHÕES) 1
VENDEDORA INTERNA 2
VENDEDOR(A) (ENERGIA SOLAR) 4
ZELADORA 1
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