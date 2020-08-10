Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 199 vagas de emprego - TNOnline
Tribuna do Norte Online
Leia a última edição
Euro
...
Dólar
...
Mais lidas
Ver todos

    Apucarana

    Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 199 vagas de emprego

    Escrito por Da Redação
    Publicado em Editado em
    Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, .

    A Agência do Trabalhador de Apucarana está atendendo inicialmente apenas por telefone e agendando o atendimento presencial quando necessário, através do telefone: (43) 3423-1376.

    Nesta segunda-feira (10) são ofertadas 199 vagas. Confira:

    AÇOUGUEIRO 1

    AJUSTADOR MECÂNICO 1

    ANALISTA DE PCP 2

    ATENDENTE DE BALCÃO (FAZER SUCOS) 1

    AUXILIAR DE ACABAMENTO 2

    AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1

    AUXILIAR ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD) 2

    AUXILIAR DE COSTURA 2

    AUXILIAR DE COSTURA (TIRAR LINHA) 1

    AUXILIAR DE IMPRESSÃO 2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TORNO E PRENSA) 1

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS )40

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (CNH AB) 2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE DE GRÃOS) 2

    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM) 1

    AUXILIAR DE RH 2

    BALCONISTA / AUXILIAR DE COZINHA 2

    CALHEIRO 1

    CORTADOR (BALANCIM) 3

    CORTADOR (MOTOSSERRA) 1

    COSTUREIRA EM SÉRIE 41

    CUIDADOR DE ANIMAIS 1

    DESENHISTA (COREL E ADOBE) 1

    DESOSSADOR DE COXA DE FRANGO 23

    ELETRICISTA INDUSTRIAL 1

    ENCARREGADO(A) DE PRODUÇÃO 1

    ENCARREGADO DE SETOR (MERCADO) 1

    ENSACADOR 1

    EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 1

    EXPEDIDORA DE MERCADORIAS (E-COMMERCE) 1

    FARMACÊUTICO(A) 2

    FISCAL DE CAIXA 1

    FISCAL DE LOJA 2

    GRAVADOR DE SERIGRAFIA 1

    IMPRESSOR SERIGRAFIA 2

    INSTRUTORA DE CONDUÇÃO 1

    MECÂNICO INDUSTRIAL 1

    MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA 2

    MONTADOR DE VIDROS 1

    MOTORISTA CARRETEIRO (CNH – E) 5

    OFICIAL DE PEDREIRO 1

    OPERADOR DE BORDADO 6

    OPERADOR DE CALDEIRA 1

    OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (BOBCAT) 1

    REPOSITOR DE FRUTAS / VERDURAS 1

    REPOSITORA DE MERCADORIAS 1

    SERRALHEIRO 2

    SERVENTE DE PEDREIRO 1

    SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) 1

    SERVIÇOS GERAIS (PRODUÇÃO DE COURO) 4

    SOLDADOR 3

    TAPECEIRO 1

    TECELÃO 2

    TÉCNICO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA 1

    TELEMARKETING (VENDAS)3

    TORNEIRO MECÂNICO 1

    TOSADOR (PET SHOP) 1

    VENDEDOR(A) (COLCHÕES) 1

    VENDEDORA INTERNA 2

    VENDEDOR(A) (ENERGIA SOLAR) 4

    ZELADORA 1

    Categorias Relacionadas
    agencia Apucarana emprego
    Encontrou algum erro? Avise a redação!
    Gostou desta matéria? Compartilhe!
    TNTV
    TNTV

    Boletim da Tribuna - Destaque: Caminhão tomba na Av. Minas Gerais em Apucarana e causa acidente envolvendo vários veículos

    Deixe seu comentário sobre: "Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 199 vagas de emprego"

    O portal TNOnline.com.br não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo. Seu comentário passará por um filtro de moderação. O portal TNOnline.com.br não se obriga a publicar caso não esteja de acordo com a política de privacidade do site. Leia aqui o termo de uso e responsabilidade.

    Últimas Notícias