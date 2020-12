Agência do Trabalhador de Apucarana oferece 191 vagas; confira - TNOnline

Continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana, oferece 191 oportunidades de emprego em sua lista atualizada para a segunda-feira (07). As vagas são as mais diversas e os contatos com a agência devem ser feitos por telefone através do número 43-3423-1376, para agendamento.

Adesivador - 1

Agente de religação de água - 1

Ajudante de obras - 1

Ajudante geral (mercado) - 15

Ajudante de pizzaiolo - 1

Analista de PCP - 1

Arrematadeira - 1

Assistente de vendas (em rede social) - 1

Atendente (cópias e xerox) - 1

Atendente de balcão (restaurante) - 1

Atendente de padaria - 1

Auxiliar de acabamento (bolsas) - 1

Auxiliar de Controle de Qualidade - 2

Auxiliar de cozinha - 2

Auxiliar de cozinha e limpeza - 1

Auxiliar de estoque - 2

Auxiliar de expedição - 1

Auxiliar de limpeza - 4

Auxiliar de marketing - 1

Auxiliar de padaria - 1

Auxiliar de pintura automotiva - 3

Auxiliar de produção (mangueiras) - 1

Auxiliar de produção (máscaras) - 10

Auxiliar de produção (ovos) - 5

Auxiliar de produção (tecelagem) - 1

Auxiliar de produção (uniformes) - 1

Auxiliar de produção e mecânica (jovem aprendiz) - 30

Auxiliar de serviços gerais (doceria) - 1

Auxiliar de serviços gerais (limpeza) - 1

Auxiliar de sublimação - 1

Auxiliar técnico (CNH - ab) - 1

Auxiliar de vendas - 1

Auxiliar geral (loja agro) (CNH - ab) - 1

Azulejista - 2

Cabeleireira(o) - 1

Caseiro (casal) - 1

Chapista (lanches) - 1

Cobrador externo (com moto) - 1

Consultor externo (CNH ab) - 1

Copeiro - 1

Costureira em série - 5

Cozinheira - 2

Desenhista (arte finalista) - 1

Desenhista (bonés) - 1

Diarista - 1

Eletricista - 1

Eletricista automotivo - 1

Empacotador (mercado) (vaga temporária) - 8

Farmacêutico - 1

Fisioterapeuta - 2

Garçom - 1

Lavador de veículos - 1

Manicure - 1

Mecânico industrial - 1

Motorista carreteiro (CNH – e) - 1

Motorista (CNH - c) (c/ curso MOPP) - 3

Motorista (caminhão 3 / 4) (CNH - c) - 1

Mestre de obras - 1

Meio oficial de obra - 1

Operador de bordado - 1

Operador de caldeira - 1

Operador de caixa - 6

Operador de caixa (vaga p/ PCD) - 1

Operador de máquina (calçados) - 1

Operador de máquina de tecelagem - 1

Orientador de atividades (ginástica) - 1

Padeiro - 1

Pedreiro - 2

Pintor automotivo - 1

Pizzaiolo - 1

Profissional de Educação Física - 1

Repositor (loja de conveniência) - 1

Repositor em mercado - 1

Serralheiro - 2

Servente de pedreiro - 1

Técnico em química - 1

Vendedor de proteção veicular - 5

Vendedor(a) (loja de calçados) - 2

Vendedor(a) (cosméticos) - 1

Vendedor(a) interno(a) (malhas) - 1

Vendedora (loja de confecções) - 4

Vendedora (loja de variedades) - 2

Vendedor(a) externo(a) - 9

Vendedor pracista - 1

Zeladora - 3

Da redação