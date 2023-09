Agência do Trabalhador de Apucarana está entre as 10 melhores do PR

No início do mês de setembro, houve a intensificação da divulgação das vagas no setor de confecções

As estratégias colocadas em prática pela Prefeitura e pela Agência do Trabalhador estão contribuindo para manter Apucarana no topo na colocação de pessoas no mercado de trabalho. Balanço divulgado nesta semana pelo governo do Estado coloca a agência de Apucarana entre as dez com melhor desempenho no Paraná.

O prefeito Junior da Femac ressalta que o desempenho é resultado de uma somatória de esforços, citando a articulação feita com o setor produtivo. “Temos um diálogo constante com os empresários e entidades. Apucarana é o maior polo têxtil do Paraná e, por exemplo, realizamos periodicamente ações em conjunto como o Sivale (Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí)”, pontua Junior da Femac.

No início do mês de setembro, houve a intensificação da divulgação das vagas no setor de confecções. “A proximidade do final de ano torna essa divulgação e parceria com a Agência do Trabalhador ainda mais significativa. Normalmente, temos sempre uma média de 500 vagas disponíveis, mas com o período do final de ano e, o consequente aquecimento das vendas, foi verificada uma necessidade de 800 novas contratações”, reitera Elizabete Ardigo, presidente do Sivale.

Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador, afirma que outra estratégia que está tendo bons resultados é a busca ativa. “Desde 2021, desenvolvemos o projeto Agência do Trabalhador Itinerante. Na semana passada estivemos no Terminal Urbano e muitas pessoas já saíram de lá com o encaminhamento para entrevista. E, amanhã, nossa equipe estará no Residencial Sumatra, fazendo a busca ativa num trabalho em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)”, cita Neno Leiroz.

A Agência do Trabalhador realiza ainda feirões de emprego, sendo que o último foi o realizado durante o Programa Justiça no Bairro. “Também realizamos palestras em escolas, passando orientações para entrevistas, elaboração de currículo, programas e vagas de estágio”, completa Camila Mileski, assistente técnica da Agência do Trabalhador.

Novas Ações :

Visando manter e melhorar ainda mais o desempenho, para o mês de outubro, a Agência do Trabalhador já tem outra ação programada. “Trata-se do Empregabilidade 50+ com a oferta de vagas, serviços e ações de empregabilidade para pessoas com mais de 50 anos. O evento contará com o apoio de diversas entidades e acontecerá no dia 3 de outubro, ao longo do dia, no Espaço das Feiras”, informa Neno Leiroz.

