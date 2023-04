Agência do Trabalhador de Apucarana é a 7ª em desempenho no PR

Da Redação

A intermediação de mão-de-obra continua em alta em Apucarana. É o que aponta ranking divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. Em números absolutos, o município fechou o trimestre com 702 novos postos de trabalhos formais preenchidos, rendendo à Agência do Trabalhador de Apucarana a sétima posição entre as 216 agências paranaenses. “Estou muito feliz com o resultado apontado pelo Governo do Estado, revelando Apucarana em 7º lugar no Paraná na intermediação de mão de obra”, comentou o prefeito Junior da Femac.

Ele lembra que a prefeitura vem mantendo vários programas que estão contribuindo com o aumento da empregabilidade, citando os centros de “Qualificação Total” e “Oficinas da Mulher”; além do Programa Brasil Mais, em parceria com o Senai, que ao longo dos últimos dois anos ofertou mentorias empresariais, que focaram na redução de custos, mais empregos e melhores resultados. “O mercado de trabalho de Apucarana é um dos que mais emprega no Paraná”, comemora o prefeito Júnior da Femac.

Somente em março, 310 novos empregos formais foram efetivados em Apucarana através da Agência do Trabalhador. “Resultado obtido em parceria com as empresas, que empregam e geram renda no município. Agradecemos a todos os empreendedores que acreditam no nosso trabalho, que abrem suas portas e confiam a nós esta missão tão importante que é a intermediação de mão-de-obra”, diz Neno Leiroz, gerente da agência.

Ele assinala que o trabalho da unidade, que é um órgão público estadual vinculado ao Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Ministério do Trabalho e Previdência, conta com apoio importante da prefeitura e empenho de toda a equipe técnica. “Nosso trabalho tem o apoio incondicional do prefeito Júnior da Femac, que é um grande parceiro, incentivador da capacitação profissional visando a geração de mais empregos, do fortalecimento da indústria, do comércio, das atividades de prestação de serviços. Além disto, a agência de Apucarana conta com servidores valorosos que têm contribuído muito para este destaque em resultados na intermediação da mão-de-obra”, reconhece o gerente Neno Leiroz. Além do trabalho interno realizado na agência, ele relata que a equipe tem dado suporte a atividades externas. “Somente em março participamos de três eventos itinerantes, levando as vagas de emprego ainda mais próximas do trabalhador”, pontua.

Ele assinala que o mês de abril também tem sido um mês positivo. “Estamos perto de fechar a primeira quinzena e estamos em ritmo forte, recolocando diariamente mais trabalhadores no mercado de trabalho formal”, revela.

O desempenho do município no setor de empregabilidade também foi celebrado pelo secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope. “Através do Programa Portas Abertas, a gestão do prefeito Júnior da Femac tem capacitado milhares de trabalhadores todos os anos. São cursos de qualidade, via Senai e Senac, indicados pelo próprio setor produtivo, adquiridos pela prefeitura e repassados gratuitamente à população. Ao analisarmos as estatísticas, constatamos que este investimento tem efeito real, resultando em altos índices de colocação e recolocação de profissionais no mercado de trabalho”, contextualizou Estrope, frisando ainda a iniciativa privada “que tem apostado e investido no desenvolvimento de Apucarana”.

Ranking

Outras agências do trabalhador de municípios da região também aparecem no ranking de intermediação de mão-de-obra. A de Rolândia, com 191 intermediações em março, ficou na 15ª posição estadual. Mandaguari, com 138 contratações, encerrou o trimestre na 24º posição; Sarandi, com 89 novos empregos, ficou na 39º colocação e, a agência de Arapongas, com 82 contratações, figurou março na 41ª posição, dentro do ranking mensal (março) aferido pela Coordenação do Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

