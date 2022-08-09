Apucarana

Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 482 vagas de emprego nesta terça-feira (9). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
PROFESSOR DE GESTÃO (ADMINISTRAÇÃO)1
PROFESSOR DE INFORMÁTICA1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS2
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE ARMAZÉM1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO31
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS7
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA2
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO1
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM4
ESTOQUISTA1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LEITURISTA1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROFESSOR DE VETERINÁRIA1
PROMOTOR DE VENDAS1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO8
ZELADOR (A)1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ALMOXARIFE1
ARTE FINALISTA2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS8
CALDEIRISTA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONTROLADOR DE PRAGAS1
COPEIRO1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO1
DIARISTA1
EDITOR DE MÍDIA2
ELETRICISTA4
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENFERMEIRO1
ENSACADOR2
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE CAMINHÃO1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MARCENEIRO2
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH C)3
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)4
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
RECEPCIONISTA3
SERRALHEIRO1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA2
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI2
TELEMARKETING ATIVO3
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR INTERNO3
ZELADOR (A)1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO3
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA2
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)2
GARÇOM / GARÇONETE1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA2
VENDEDOR (A) INTERNO9
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)2
AUXILIAR FINANCEIRO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP2
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BORDADOR9
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE15
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA18
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI3
COSTUREIRA EM GERAL21
COSTUREIRA PARA BOLSAS2
COSTUREIRA PARA ESTOFADOS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ9
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ3
DESENHISTA1
DESENVOLVIMENTO (ESTILISTA) DE MODA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA5
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISOR TÊXTIL1
VENDEDOR (A) INTERNO1
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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