Apucarana

Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

São quase 600 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quarta-feira (27)

Da Redação ·
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São quase 600 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quarta-feira (27).
fonte: Marcelo Camargo/Agência Brasil
São quase 600 oportunidades de trabalho ofertadas nesta quarta-feira (27).

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 574 vagas de emprego nesta quarta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
AUXILIAR CONTÁBIL1
CONTADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
GERENTE ADMINISTRATIVO1
JOVEM APRENDIZ6
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA4
ATENDENTE BALCONISTA5
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE PADARIA2
ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LANCHONETE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO18
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
EMPACOTADOR1
ENSACADOR6
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM5
ESTOQUISTA1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS2
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO8
ZELADOR (A)3
VAGAS DIVERSASQuantidade
ADMINISTRADOR DE MATERIAIS1
AJUDANTE DE MOTORISTA5
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA2
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO6
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE OPERAÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO18
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR FINANCEIRO2
BABÁ2
CONSULTOR DE VENDAS3
CONTROLADOR DE PRAGAS2
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DIARISTA1
ELETRICISTA2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENFERMEIRO5
ENSACADOR1
FISCAL DE LOJA1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS2
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO4
MAGAREFE10
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)3
MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)3
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS2
OPERADOR DE USINAGEM1
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS2
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA2
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE LIMPEZA2
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO12
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO4
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA1
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)1
AUXILIAR DE COZINHA3
AUXILIAR DE LANCHONETE1
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)2
COPEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA3
VENDEDOR (A) INTERNO8
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)2
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP4
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO9
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
BALCONISTA2
BORDADOR5
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS5
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE13
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA20
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL23
COSTUREIRA PARA BOLSAS4
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ8
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO16
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
ZELADOR (A)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA8
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
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