Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 574 vagas de emprego nesta quarta-feira (27). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|ANALISTA TRIBUTÁRIO
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|CONTADOR
|2
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|2
|FARMACÊUTICO
|2
|GERENTE ADMINISTRATIVO
|1
|JOVEM APRENDIZ
|6
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|4
|ATENDENTE BALCONISTA
|5
|ATENDENTE DE CAFETERIA
|1
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|2
|ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM
|5
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|18
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|4
|EMPACOTADOR
|1
|ENSACADOR
|6
|ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM
|5
|ESTOQUISTA
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|2
|PROMOTOR (A) DE VENDAS
|2
|RECEPCIONISTA
|2
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|8
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ADMINISTRADOR DE MATERIAIS
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|5
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ARTE FINALISTA
|2
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|6
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|4
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE OPERAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|18
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|6
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|BABÁ
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|CONTROLADOR DE PRAGAS
|2
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENFERMEIRO
|5
|ENSACADOR
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|FORNEIRO
|1
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|2
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|JARDINEIRO
|2
|LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR
|4
|LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM
|1
|LOMBADOR EM MATADOURO
|1
|MAÇARIQUEIRO
|1
|MARCENEIRO
|4
|MAGAREFE
|10
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|5
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)
|3
|MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|3
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|2
|OPERADOR DE USINAGEM
|1
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|POLIDOR DE VEÍCULOS
|2
|PRENSADOR DE COUROS
|1
|PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|REBAIXADOR DE COUROS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|2
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|3
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|12
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA
|2
|VENDEDOR EXTERNO
|4
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VIGIA
|1
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|MECÂNICO
|1
|PEDREIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|1
|CAIXA
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|2
|COPEIRO
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|3
|VENDEDOR (A) INTERNO
|8
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
|1
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)
|2
|OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS (PCD)
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|4
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|3
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|9
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|BALCONISTA
|2
|BORDADOR
|5
|CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO
|1
|COORDENADOR DE PCP
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR, À MÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|17
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|20
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|2
|COSTUREIRA EM GERAL
|23
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|4
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|8
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|4
|COSTUREIRA PARA UNIFORME
|4
|DESENHISTA
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|3
|GERENTE DE PRODUÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|16
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|3
|REVISORA TÊXTIL (JEANS)
|1
|VENDEDOR (HOME OFFICE)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|ZELADOR (A)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|ENCARREGADO DE LOJA
|1
|ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|8
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|6
|SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA
|1