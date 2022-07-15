Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 572 vagas de emprego nesta sexta-feira (15). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
|1
|CONTADOR
|2
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM
|5
|FARMACÊUTICO
|2
|GERENTE ADMINISTRATIVO
|1
|JOVEM APRENDIZ
|6
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|9
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|APLICADOR DE ADESIVOS
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|ASSISTENTE DE CONTADORIA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|7
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|7
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM
|5
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|5
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|17
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Câmara Fria)
|1
|AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|9
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BABÁ
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)
|1
|CONTROLADOR DE PRAGAS
|2
|DIARISTA
|1
|EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL
|1
|ELETRICISTA
|3
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENFERMEIRO
|5
|ENSACADOR
|7
|FORNEIRO
|1
|FRENTISTA
|2
|FUNILEIRO DE VEÍCULOS
|1
|GERENTE E-COMMERCE
|1
|INSTALADOR DE PAINÉIS
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|JARDINEIRO
|2
|LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR
|4
|LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)
|1
|LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM
|1
|LOMBADOR EM MATADOURO
|1
|MAÇARIQUEIRO
|1
|MARCENEIRO
|4
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
|1
|MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|7
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|2
|MOTORISTA (CNH A e B)
|1
|MOTORISTA (CNH C, D ou E)
|5
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|15
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)
|4
|MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)
|1
|OFFICE BOY
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|8
|OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|3
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|OPERADOR DE USINAGEM
|1
|PASSADEIRA DE ROUPAS CONFECCIONADAS
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PORTEIRO
|1
|PRENSADOR DE COUROS
|1
|PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)
|1
|PROGRAMADOR DE USINAGEM
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REBAIXADOR DE COUROS
|1
|RECEPCIONISTA
|4
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|4
|SOCIAL MEDIA
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|TÉCNICO EM ELETRÔNICA
|3
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|1
|TELEMARKETING ATIVO
|11
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA
|2
|VENDEDOR EXTERNO
|7
|VENDEDOR INTERNO
|2
|VIGIA
|2
|VIGIA FREELANCE
|8
|VIGIA NOTURNO
|2
|ZELADOR (A)
|3
|ZELADOR (A) FREE LANCE
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE CAFETERIA
|1
|ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|9
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|3
|CAIXA
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|5
|CHURRASQUEIRO
|1
|COPEIRO
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|2
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|MECÂNICO
|1
|PEDREIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|2
|BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|3
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|15
|VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)
|1
|VENDEDOR (CNH A)
|1
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
|1
|EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)
|2
|OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|PROMOTOR DE VENDAS (PCD)
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|3
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|3
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|9
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|11
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|9
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|BALCONISTA
|2
|BORDADOR
|7
|CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO
|1
|COORDENADOR DE PCP
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|2
|CORTADOR, À MÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|9
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|17
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|2
|COSTUREIRA EM GERAL
|16
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|3
|COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|7
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ
|4
|COSTUREIRA PARA UNIFORME
|4
|DESENHISTA
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|3
|GERENTE DE PRODUÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|OPERADOR DE BORDADO
|9
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|3
|REVISORA TÊXTIL (JEANS)
|1
|VENDEDOR (HOME OFFICE)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|1
|ENCARREGADO DE LOJA
|1
|ENCARREGADO DE LOGÍSTICA
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|9
|ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO
|1
|PROMOTOR (A) DE VENDAS
|2
|RECEPCIONISTA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|6
|SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA
|1