Apucarana

Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
Receba notícias no seu WhatsApp!
Participe dos grupos do TNOnline
Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705
fonte: Da Redação
Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 572 vagas de emprego nesta sexta-feira (15). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

continua após publicidade

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
CONTADOR2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA1
ELETRICISTA1
ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM5
FARMACÊUTICO2
GERENTE ADMINISTRATIVO1
JOVEM APRENDIZ6
OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE MOTORISTA9
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE PCP1
APLICADOR DE ADESIVOS1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE DE CONTADORIA1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)7
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO4
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE ILUMINAÇÃO E SOM5
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA5
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO17
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Câmara Fria)1
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS9
AUXILIAR FINANCEIRO1
BABÁ1
CONSULTOR DE VENDAS (plano assistencial)1
CONSULTOR DE VENDAS (farmácia)1
CONTROLADOR DE PRAGAS2
DIARISTA1
EDITOR DE MÍDIA AUDIOVISUAL1
ELETRICISTA3
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENFERMEIRO5
ENSACADOR7
FORNEIRO1
FRENTISTA2
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE E-COMMERCE1
INSTALADOR DE PAINÉIS1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
JARDINEIRO2
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR4
LAVADOR DE VEÍCULOS (CAMINHÕES E CARRETAS)1
LÍDER DE EQUIPE DE JARDINAGEM1
LOMBADOR EM MATADOURO1
MAÇARIQUEIRO1
MARCENEIRO4
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO DE MÁQUINA AGRÍCOLA1
MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL7
MONTADOR DE MÓVEIS1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH A e B)1
MOTORISTA (CNH C, D ou E)5
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)15
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AC)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH D)4
MOTORISTA/ MONITOR (CNH B – KOMBI)1
OFFICE BOY1
OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)8
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA3
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
OPERADOR DE USINAGEM1
PASSADEIRA DE ROUPAS CONFECCIONADAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
PORTEIRO1
PRENSADOR DE COUROS1
PROFESSOR AUXILIAR (ENSINO FUNDAMENTAL 1)1
PROGRAMADOR DE USINAGEM1
PROMOTOR DE VENDAS1
REBAIXADOR DE COUROS1
RECEPCIONISTA4
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE LIMPEZA4
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI1
TELEMARKETING ATIVO11
TORNEIRO MECÂNICO2
TRABALHADOR NA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES1
TRABALHADOR RURAL1
TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA2
VENDEDOR EXTERNO7
VENDEDOR INTERNO2
VIGIA2
VIGIA FREELANCE8
VIGIA NOTURNO2
ZELADOR (A)3
ZELADOR (A) FREE LANCE2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE CAFETERIA1
ATENDENTE DE PADARIA (POSTO DE GASOLINA)2
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE LANCHONETE3
CAIXA1
CHAPEIRO (LANCHES)5
CHURRASQUEIRO1
COPEIRO1
GARÇOM / GARÇONETE2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
MECÂNICO1
PEDREIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA2
BALCONISTA (DISTRIBUIDORA)1
OPERADOR DE CAIXA3
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR (A) INTERNO (NOTURNO)1
VENDEDOR (CNH A)1
VENDEDOR PRACISTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR/ ATENDENTE DE LOJA/ FARMÁCIA (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)1
EMPACOTADOR SUPERMERCADO (PCD)2
OPERADOR DE CAIXA SUPERMERCADO (PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS (PCD)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
ANALISTA DE MARKETING1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO3
AUXILIAR DE CORTE DE JEANS1
AUXILIAR DE CORTE9
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
BALCONISTA2
BORDADOR7
CONFERENTE DE CONTROLE (CONTAGEM) DA PRODUÇÃO1
COORDENADOR DE PCP1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR, À MÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE7
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA17
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA (TRABALHAR NA PRÓPRIA CASA)3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL16
COSTUREIRA PARA BOLSAS3
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ7
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS3
COSTUREIRA PARA PREGAR REGULADOR DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
COSTUREIRA PARA UNIFORME4
DESENHISTA1
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA3
GERENTE DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
OPERADOR DE BORDADO9
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS3
REVISORA TÊXTIL (JEANS)1
VENDEDOR (HOME OFFICE)1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
ENCARREGADO DE LOJA1
ENCARREGADO DE LOGÍSTICA1
OPERADOR (A) DE CAIXA9
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PROMOTOR (A) DE VENDAS2
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS6
SUPERVISOR (A) DE CAIXA/ LOJA1
GoogleNews

Siga o TNOnline no Google News