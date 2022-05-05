Agência do Trabalhador de Apucarana divulga vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 459 vagas de emprego nesta quinta-feira (5). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
Veja:
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|VAGAS MASTER JOBS
|ANALISTA DE TI
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR FISCAL
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL
|1
|CONTROLE DE QUALIDADE PCD
|1
|CONTADOR
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL (DESGINER GRÁFICO)
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ENGENHEIRO CIVIL
|1
|GERENTE E-COMMERCE
|1
|SUBGERENTE DE LOJA
|1
|SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)
|1
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|VAGAS DIVERSAS
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|3
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)
|2
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE CONTABILIDADE
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CNH B)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ENGENHARIA)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|4
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|6
|AUXILIAR FISCAL
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MONTADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|2
|AUXILIAR DE ÓTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TRATAMENTO DE ÁGUA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALUMÍNIOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)
|2
|AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|2
|AUXILIAR DE TUTORA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PARTE ELÉTRICA
|1
|AJUDANTE DE SERRALHEIRO
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|BABÁ
|1
|CALDEIRISTA
|1
|CARREGADOR (EM ARMAZÉM)
|1
|COMPRADOR (FARMÁCIA)
|1
|CONFECCIONADOR DE CARIMBOS
|1
|COORDENADOR DE CRÉDITO
|1
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|CHEFE DE PISTA
|1
|DESIGNER DE INTERIORES
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|2
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|4
|ENCARREGADO DE USINAGEM
|1
|ENCARREGADO DE SEÇÃO
|1
|FATURISTA (LOJA DE PEÇA AUTOMATIVA)
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|FAQUEIRO (CORTADOR DE CARNE)
|1
|FISCAL DE PISO
|1
|FORNEIRO DE FUNDIÇÃO
|1
|INSPETOR DE QUALIDADE
|1
|INSTALADOR DE FACHADAS
|1
|MARCENEIRO
|3
|MECÂNICO
|2
|MECÂNICO MONTADOR
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
|1
|MENSALISTA
|3
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
|1
|MONTADOR INDUSTRIAL
|1
|MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D e E)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH AB)
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)
|2
|PREPARADOR DE TINTAS
|1
|PROJETISTA
|1
|PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE COMPUTADOR
|1
|PROGRAMADOR DE USINGEM
|1
|OPERADOR DE CNC
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA (PLÁSTICO)
|2
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE CAIXA (FARMÁCIA)
|2
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (CNH A)
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|4
|RECEPCIONISTA
|2
|SECRETÁRIA
|1
|SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)
|1
|TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
|2
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|2
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VIGIA NOTURNO
|2
|VISTORIADOR DE ALARMES
|1
|ZELADORA
|2
|****VAGAS P/ CONSTRUÇÃO CIVIL****
|CALHEIRO
|1
|ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
|1
|ENCARREGADOR DE USINAGEM
|1
|FORNEIRO DE FUNDIÇÃO
|1
|OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|SERRALHEIRO
|2
|SERVENTE /AJUDANTE GERAL
|1
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|AXILIAR DE PIZZAIOLO
|1
|ATENDENTE BALCONISTA (LOJA DE CHOCOLATE)
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|ATENTENDE BALCONISTA (PIZZARIA)
|3
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|4
|AUXILIAR DE COZINHA
|6
|CHAPISTA (LANCHES)
|4
|GARÇOM / GARÇONETE
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|PIZZAIOLO
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|ANALISTA DE CRÉDITO
|1
|ASSISTENTE DE LOJA
|1
|BALCONISTA DE PADARIA
|2
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|3
|CONFEITEIRO(A)
|3
|EMPACOTADOR
|1
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|15
|RECEPCIONISTA
|2
|REPOSITOR
|3
|REPOSITOR (CNH AB)
|3
|ZELADORA
|5
|VAGAS NO COMÉRCIO
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO
|1
|ASSISTENTE DE LOJA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS (BALAS)
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ATENDENTE BALCONISTA (CONVENIÊNCIA)
|1
|ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)
|8
|ATENDENTE BALCONISTA (LIVRARIA)
|1
|ATENDENTE BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)
|1
|BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)
|1
|CONSULTOR COMERCIAL
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|ATENDIMENTO AO CLIENTE
|1
|OPERADOR DE CAIXA (COMÉSTICOS)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (PAPELARIA)
|1
|TELEVENDAS
|1
|VENDEDOR INTERNO - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR INTERNO
|5
|VENDEDOR (LOJA DE BRINQUEDOS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE MÓVEIS)
|1
|VENDEDORA(A) (LOJA DE UNIFORMES)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)
|2
|VENDEDOR(A) (LOJA DE PNEU)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)
|2
|VENDEDORA (LOJA DE VARIEDADE)
|1
|VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)
|1
|VENDEDORA E-COMERCE
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
|1
|VENDEDOR E-COMMERCE
|1
|VENDEDOR(A) PORTA A PORTA (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES)
|15
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)
|6
|CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|**** VAGAS P/ ÁREA DE CONFECÇÃO****
|ARTE FINALISTA
|4
|ALMOXARIFE
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|12
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|7
|AUXILIAR DE CORTE DE JEANS
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|10
|AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS E BOLSAS)
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉ)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|1
|CONTADORIA DE PRODUTO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE JEANS
|1
|CORTADOR
|1
|COSTUREIRA NA MÁQUINA RETA
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|51
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|5
|MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)
|2
|MODELO FOTOGRÁFICO
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|17
|SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS)
|1
|PASSADOR DE BONÉ
|1
|PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS
|1
|PREGADEIRA DE BICO
|1
|TIRADEIRA DE LINHA
|1
|ZELADORA
|1