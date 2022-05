Agência do Trabalhador de Apucarana atualiza vagas

Da Redação

A Agência do Trabalhador de Apucarana atualiza nesta quarta, quinta e sexta-feira (11,12 e 13) as vagas de emprego disponíveis às pessoas que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. A agência está atendendo normalmente, das 8h às 17h.

"Estamos atendendo, porém, estamos atualizando as vagas disponíveis. Na segunda e terça-feira, o ônibus itinerante da Agência do Trabalhador, viabilizado através do Programa Mais Paraná que ficou estacionado na Praça Rui Barbosa ofertou mais de 500 vagas de emprego, e muitas muitas pessoas foram encaminhadas, por isso estamos fazendo a atualização das vagas, explica Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana.

Entre segunda e terça-feira (9 e 10), foram realizados 402 atendimentos no ônibus do trabalhador. "O movimento foi muito bom, foram aproximadamente 350 atendimentos, algumas pessoas saíram de lá com dois, três encaminhamentos para empresas, além das inscrições de cursos", finaliza.

