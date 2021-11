Da Redação

Agência do Trabalhador bate novo recorde de oferta de vagas

A Agência do Trabalhador de Apucarana registra um novo recorde de oferta de emprego. Nesta sexta-feira, eram 591 oportunidades no comércio, indústria e serviços. A partir desta segunda-feira, serão 623 vagas disponíveis. O número de vagas é 183% maior do que no mesmo período do ano passado. Em novembro de 2020, a agência tinha 220 vagas.

O aumento vem sendo sentido desde setembro deste ano, quando a agência passou das 500 vagas. Os setores que mais ofertam vagas são: comércio, indústria e construção civil. “Somente nessa semana foram abertas 132 novas vagas. No ano passado, por causa da pandemia, empresários demitiram muitas pessoas e agora o cenário mudou. A economia está mais aquecida, os empresários estão agora mais confortáveis, contratando mais. O final do ano também colabora para o aumento de vagas, pois o comércio abre muitas vagas temporárias, que são ofertadas via Agência do Trabalhador”, explica o coordenador da Agência, Neno Leiroz.

Somente o comércio de Apucarana deve gerar 800 vagas de emprego para o final do ano. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) também colocam Apucarana como a 10ª cidade do Paraná que mais abriu empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro.Ainda de acordo com Neno, a oferta de vagas pode aumentar. “A tendência é subir, com a economia melhorando, com certeza vão aconteceu mais contratações. É o maior número de vagas ofertadas dos últimos anos”, destaca.

RECOLOCAÇÃO

Aos 45 anos, Márcio Roberto de Andrade Lourenço, que era encarregado de expedição, busca uma recolocação no mercado de trabalho. Ele esteve nesta sexta-feira na Agência do Trabalhador conferir as vagas ofertadas. O apucaranense afirma que há dois anos procura um emprego formal e não tem encontrado sucesso apesar da grande quantidade de vagas. “Venho quase todos os dias na Agência, trago currículos, mas até agora não consegui, acredito que por causa da minha idade, mas eu tenho muito experiência e tenho fé”, disse.

