Agência de Apucarana oferta quase 700 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 673 vagas de emprego nesta segunda-feira (20). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
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|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
|5
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|8
|AJUDANTE DE SERRALHERIA
|1
|AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA
|1
|ALMOXARIFE
|5
|ALMOXARIFE (EM CAMBIRA)
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|2
|ANALISTA DE PCP
|2
|ANALISTA DE RH
|3
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (EM JANDAIA)
|1
|ATENDENTE (LOJA DE POSTO)
|1
|ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA)
|5
|ATENDIMENTO BALCÃO (TRANSPORTADORA)
|1
|ATENDENTE DE TELEMARKETING
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (FÁBRICA DE BONÉS)
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (RELACIONAMENTO C/ CLIENTES)
|1
|ASSISTENTE DE OPERAÇÃO EM LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE RAÇÕES)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (FINANCEIRO) (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (FATURAMENTO) (CURSANDO ADM)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EM HOTEL FAZENDA)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|4
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CONFECÇÕES)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|7
|AUXILIAR DE LIMPEZA (EM MOTEL)
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DISTRIBUIDORA)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO SETOR MIÚDOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENCADERNAÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM CAMBIRA)
|25
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LAJES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|2
|AUXILIAR DE SECRETÁRIA
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|5
|AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)
|2
|AJUDANTE DE ARMAZÉM (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|BIOMÉDICA
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|2
|COMPRADOR (EMPRESA DE CONFECÇÕES)
|1
|COMPRADOR (AVIAMENTOS)
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|EDUCADORA SOCIAL
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|2
|ELETROMECÂNICO
|1
|ELETRICISTA (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)
|1
|ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)
|2
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE PCP
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|4
|FATURISTA
|2
|FISCAL DE LOJA (LOJA DE VARIEDADES)
|1
|GERENTE DE PRODUÇÃO (BORDADOS)
|1
|GERENTE DE PCP
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSTALADOR DE FACHADAS
|1
|LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
|2
|MÃE SOCIAL
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|4
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|6
|MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS
|1
|MECÂNICO DE ÔNIBUS
|1
|MODELISTA
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MONTADOR DE PAINEL ELETRÔNICO
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
|2
|MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA ENTREGADORA (ALIMENTOS) (C/ MOTO)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (ALIMENTOS)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (EM CAMBIRA)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (RAÇÕES)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) (FÁBRICA DE SABÃO)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) (TRANSPORTADORA)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRANCHA)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (TRUCK) (CNH C) (TIJOLOS)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (FERRAGENS)
|1
|MOTORISTA (ÔNIBUS RODOVIÁRIO)
|14
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)
|1
|OFICIAL DE REGISTROS
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (EM FARMÁCIA)
|3
|OPERADOR(A) DE CAIXA (EM POSTO)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)
|1
|OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)
|1
|OPERADORA DE CAIXA (EM LOTÉRICA)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (EMPRESA DE BONÉS)
|1
|OPERADOR DE MOTOSSERRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
|1
|OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|PROJETISTA
|1
|RECEPCIONISTA (ACADEMIA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)
|1
|REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)
|1
|REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (CAFÉS)
|1
|ROÇADOR
|3
|SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)
|2
|SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA EM UNIVERSIDADE)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (FARMÁCIA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (AVIAMENTOS) (VAGA TEMPORÁRIA)
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|SOLDADOR
|4
|TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI
|3
|TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|4
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TOSADORA (EM PET SHOP)
|2
|VIGIA
|2
|VETERINÁRIO(A)
|1
|ZELADORA
|5
|VAGAS P/ PROFESSORES
|Quantidade
|PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA
|1
|PROFESSOR(A) DE ARTES
|1
|PROFESSOR(A) DE BIOLOGIA
|1
|PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA
|1
|PROFESSOR(A) DE SOCIOLOGIA
|1
|PROFESSOR(A) DE QUÍMICA
|1
|PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA
|1
|PROFESSOR(A) DE LINGUA PORTUGUESA
|1
|PROFESSOR(A) DE INGLÊS
|1
|PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA
|1
|PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA
|1
|PROFESSOR(A) DE FÍSICA
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|20
|AUXILIAR DE PEDREIRO (LAJES)
|2
|CARPINTEIRO
|5
|CONTRA MESTRE
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|MESTRE DE OBRAS
|1
|PEDREIRO
|8
|SERVENTE
|9
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAI)
|2
|ATENDENTE DE BALCÃO (ASSADOS)
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DE PASTELARIA
|1
|ATENDENTE EM SORVETERIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA (BOLOS)
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|9
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)
|3
|AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|4
|CONFEITEIRO(A)
|1
|COZINHEIRO
|3
|GARÇOM / GARÇONETE
|10
|PASTELEIRO
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|ANALISTA DE CRÉDITO
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO
|3
|BALCONISTA DE PADARIA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|3
|CONFEITEIRO(A)
|2
|EMPACOTADOR
|3
|FISCAL DE LOJA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|15
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|10
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE LOJA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)
|2
|BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)
|1
|BALCONISTA (LOJA DE MOTOS)
|1
|CONSULTOR(A) DE VENDAS (PRODUTOS AGRÍCOLAS)
|30
|CONSULTORA DE VENDAS (CLÍNICA DE ESTÉTICA)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (TELEFONIA)
|1
|CONSULTOR(A) DE VENDAS
|10
|CONSULTOR DE VENDAS (MÓVEIS)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (ACADEMIA)
|1
|DIVULGADOR DE LOJA
|1
|PROMOTORA DE VENDAS (CAFÉ)
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|PROMOTORA DE VENDAS (PERFUMES)
|1
|SUPERVISOR DE LOJA
|1
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|VENDEDORA (ROUPAS)
|3
|VENDEDORA (COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)
|1
|VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)
|1
|VENDEDOR(A) (ARTIGOS ESPORTIVOS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)
|1
|VENDEDOR INTERNO (TELEVENDAS DE AUTO PEÇAS)
|3
|VENDEDOR(A) (ACESSÓRIOS P/ CELULARES)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS E ACESSÓRIOS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)
|1
|VENDEDORA (PAPELARIA)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS INFANTIS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INFORMÁTICA)
|1
|VENDEDOR(A) (BONÉS)
|1
|VENDEDOR (ARTIGOS DE PESCA)
|1
|VENDEDORA (BAZAR)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (LOJA DE DEPARTAMENTOS)
|2
|VENDEDOR(A) (LOJA DE COLCHÕES)
|1
|VENDEDOR(A) (COMÉRCIO DE TRIPAS)
|1
|VENDEDOR(A) (EMPRESA DE MONITORAMENTO)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|8
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)
|2
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VENDEDOR(A) (TELEFONIA)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
|1
|VENDEDOR(A) PORTA A PORTA
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|3
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|18
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (CONFECÇÕES)
|6
|AUXILIAR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|6
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE IMPRESSÃO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|12
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|4
|CORTADOR (BONÉS / CONFECÇÕES)
|7
|CORTADOR (BALANCIM)
|2
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|53
|ENCARREGADA DE CORTE E COSTURA
|2
|ENCARREGADO(A) DE COSTURA
|3
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|3
|MODELISTA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|SERVIÇOS GERAIS (CONFECÇÕES)
|2
|TIRADEIRA DE LINHA