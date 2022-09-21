Oportunidade

Agência de Apucarana oferta quase 600 vagas de emprego nesta quarta

A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 546 vagas de emprego nesta quarta-feira (21). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
EMPACOTADOR SUPERMERCADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA4
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS1
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA AMBIENTAL1
ANALISTA TRIBUTÁRIO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – NA ÁREA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
CONTADOR1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA2
FARMACÊUTICO2
PREPARADOR FÍSICO (ACADEMIA)1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS3
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO8
AUXILIAR DE COSTURA6
AUXILIAR DE COZINHA6
AUXILIAR DE CRÉDITO1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO28
AUXILIAR DE PRODUÇÃO DE ESPETINHOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO1
BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS7
ESTAGIÁRIO ADMINISTRATIVO1
ESTAGIÁRIO DE RECURSOS HUMANOS1
ESTOQUISTA1
JOVEM APRENDIZ1
LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR2
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE BORDADO2
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO1
PANFLETEIRO (A)1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA3
TELEMARKETING ATIVO2
VENDEDOR (A) INTERNO8
VENDEDOR DE CONSÓRCIO1
ZELADOR (A)3
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AJUDANTE DE PAVIMENTAÇÃO1
ALMOXARIFE1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
ENCANADOR1
ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO1
INSTALADOR DE REDE ELÉTRICA1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS1
OPERADOR DE BOBCAT1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ESPARGIDOR1
OPERADOR DE MOTONIVELADORA1
OPERADOR DE ROLO DE CHAPA1
OPERADOR DE ROLO DE PNEU1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA3
OPERADOR DE VIBROACABADORA1
PEDREIRO4
RASTELEIRO1
SERVENTE DE OBRAS1
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA7
AUXILIAR DE PREPARAÇÃO DE SORVETE1
CHAPEIRO (LANCHES)3
CHEFE DE COZINHA1
COZINHEIRA4
GARÇOM1
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
SUSHI MAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
GERENTE DE VENDAS1
OPERADOR DE CAIXA4
VENDEDOR (A) INTERNO15
VENDEDOR (CNH A)1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA11
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO NA DUBLAGEM1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
BORDADOR1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR, À BALANCIM2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA15
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI2
COSTUREIRA EM GERAL12
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PEÇA PILOTO (BONÉ)1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
COSTUREIRA PARA PREPARAÇÃO DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA REBATER BONÉ4
ENCARREGADO DE CORTE1
ENCARREGADO DE COSTURA2
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
MODELISTA DE UNIFORMES1
OPERADOR DE BORDADO9
PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS1
PROGRAMADOR DE MÁQUINA DE BORDAR1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO5
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR (A) DE CAIXA6
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE EMBALAGEM1
AJUSTADOR MECÂNICO DE MANUTENÇÃO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE PCP1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
ASSISTENTE DE COMPRAS1
ASSISTENTE DE VENDAS5
ATENDENTE BALCONISTA (FARMÁCIA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO11
AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL4
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS6
BABÁ1
BORRACHEIRO1
CHEFE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESIGN GRÁFICO2
ELETRICISTA5
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
EMPREGADA DOMÉSTICA10
ESTOQUISTA1
EXPEDIDOR DE MERCADORIAS1
FORNEIRO1
FUNILEIRO DE VEÍCULOS1
GERENTE COMERCIAL1
INSTALADOR DE VIDRO AUTOMOTIVO1
JARDINEIRO2
MARCENEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)5
MONITOR (CUIDADOR) DE CRIANÇAS1
MONTADOR DE MÁRMORE1
MONTADOR DE VIDROS2
MOTORISTA (CNH C)2
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
OPERADOR DE CAIXA (LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS3
OPERADOR DE TRATOR1
OPERADOR DE USINAGEM2
PINTOR INDUSTRIAL1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA6
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS1
SOCIAL MEDIA1
SOLDADOR2
SUPERVISOR COMERCIAL2
SUPERVISOR DE TELEMARKETING1
TAPECEIRO1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA3
TÉCNICO EM ENFERMAGEM2
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET1
TÉCNICO EM SUPORTE DE TI3
TORNEIRO MECÂNICO2
VENDEDOR EXTERNO4
VENDEDOR INTERNO6
VENDEDOR INTERNO (possuir MEI)1
ZELADOR (A)5
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