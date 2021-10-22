Apucarana

Agência de Apucarana oferta mais de 500 vagas de trabalho

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferta mais de 500 vagas de trabalho

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 505 vagas de emprego nesta sexta-feira (22). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ANALISTA FISCAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL (EM JANDAIA DO SUL)1
ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ANALISTA DE MARKETING2
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS1
APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)2
ANALISTA DE LABORATÓRIO1
ATENDENTE (LOJA DE POSTO)1
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE CABELEIREIRO1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE JEANS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)1
AUXILIAR COMERCIAL DE TUTOR1
AUXILIAR COMERCIAL EXTERNO1
AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DE ABATE)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (RECEPÇÃO DE ANIMAIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BRINDES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (FERRAMENTAS ELÉTRICAS) (CNH AB)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)1
AUXILIAR DE PESSOAL1
AUXILIAR FINANCEIRO2
AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (ALARMES) (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CASEIRO (CASAL)1
COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)1
COLADOR (ESTOFADOS) (EM ARAPONGAS)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADORA1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DIARISTA2
ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCANADOR PREDIAL (EM ITAPEMA)2
ELETRICISTA (CARROS E CAMINHÕES)1
ENSACADOR3
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ESTAGIÁRIO(A) (EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)1
ESTETICISTA1
FARMACÊUTICO(A)2
FISCAL DE PISO1
INSPETOR(A) DE ALUNOS1
INSPETOR(A) DE QUALIDADE (GRADUAÇÃO EM QUÍMICA)1
ASSISTENTE DE QUALIDADE (GRADUAÇÃO EM QUÍMICA / FARMÁCIA)1
LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)1
LOMBADOR1
MÃE SOCIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
MARCENEIRO6
MECÂNICO AUTOMOTIVO4
MECÂNICO INDUSTRIAL4
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MESTRE DE OBRAS1
MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRODUTOS QUÍMICOS)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
AGENTE DE REGISTROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)1
SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)1
SERVIÇOS GERAIS (EMPRESA QUÍMICA)1
SERVIÇOS GERAIS (EM COOPERATIVA)1
SERVIÇOS GERAIS (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)2
OPERADOR DE AGLUTINADOS DE PLÁSTICOS1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)1
OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE EXTRUSORA2
OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)5
OPERADOR DE MÁQUINAS (AVIAMENTOS)1
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
PINTOR DE VEÍCULOS1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
RECEPCIONISTA (EM INDÚSTRIA)1
RECEPCIONISTA (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS)1
RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)1
SECRETÁRIA EXECUTIVA1
SERVENTE DE LIMPEZA2
SOLDADOR (EM CIANORTE)1
SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
SOLDADOR (EM METALÚRGICA)1
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
TECELÃO INDUSTRIAL1
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)1
ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)1
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)2
TRABALHADOR RURAL1
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TELEFONISTA1
TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
TOSADORA (EM JANDAIA DO SUL)1
TRABALHADOR RURAL1
VETERINÁRIO(A)1
VIGIA3
ZELADOR(A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)15
CARPINTEIRO25
PEDREIRO5
SERVENTE DE PEDREIRO21
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE EM FAST FOOD1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE EM SORVETERIA1
ATENDENTE EM RESTAURANTE1
AUXILIAR DE COZINHA11
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
CHAPISTA (LANCHES)2
CONFEITEIRA2
COZINHEIRO(A) (SHOPPING)1
COZINHEIRA2
ENTREGADOR (LANCHES) (CNH A)1
GARÇOM / GARÇONETE5
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)2
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO(A)1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
EMPACOTADOR3
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
FISCAL DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)6
REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FRIOS)1
REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FEIRINHA)1
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)2
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE DE LOJA1
ASSISTENTE DE VENDAS2
AUXILIAR DE VENDAS1
CONSULTORA DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)1
CONSULTOR DE VENDAS (CNH B)1
VENDEDOR DE ACESSÓRIOS (VEÍCULOS)1
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
GESTOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (MEDICAMENTOS)1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
PROMOTORA DE VENDAS (COSMÉTICOS)1
REFILIADOR DE CLIENTES1
OPERADOR(A) DE TELEVENDAS1
VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)6
VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)3
VENDEDOR(A) (EMPRESA DE FRETES)1
VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (TRANSPORTADORA) (CNH AB)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)3
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
COPEIRA1
COZINHEIRA1
ELETRICISTA1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
TECNÓLOGO DE INFORMAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)10
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE IMPRESSÃO3
AUXILIAR DE CORTE2
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS E CAMISETAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
CORTADOR (BONÉS)1
COSTUREIRA EM SÉRIE27
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS3
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
LAVADOR DE TELAS SILK1
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1
RISCADOR DE ROUPAS1