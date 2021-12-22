Apucarana

Agência de Apucarana oferta 664 vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferta 664 vagas de emprego

Nesta quarta-feira (22), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 664 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a agência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA5
AJUDANTE DE MOTORISTA5
AJUDANTE DE SERRALHERIA1
AJUDANTE DE OPERADOR DE MÁQUINA1
ALMOXARIFE5
ALMOXARIFE (EM CAMBIRA)1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING2
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA DE RH3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (EM JANDAIA)1
ATENDENTE (LOJA DE POSTO)1
ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS1
ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA)5
ATENDIMENTO BALCÃO (TRANSPORTADORA)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (FÁBRICA DE BONÉS)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (RELACIONAMENTO C/ CLIENTES)1
ASSISTENTE DE OPERAÇÃO EM LOGÍSTICA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE RAÇÕES)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (FINANCEIRO) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (FATURAMENTO) (CURSANDO ADM)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EM HOTEL FAZENDA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CONFECÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA7
AUXILIAR DE LIMPEZA (EM MOTEL)1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DISTRIBUIDORA)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO SETOR MIÚDOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENCADERNAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FUNDIÇÃO)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM CAMBIRA)25
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LAJES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
AUXILIAR DE SECRETÁRIA1
AUXILIAR FINANCEIRO5
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
AJUDANTE DE ARMAZÉM (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
BIOMÉDICA1
CAMAREIRA DE HOTEL2
COMPRADOR (EMPRESA DE CONFECÇÕES)1
COMPRADOR (AVIAMENTOS)1
CONFECCIONADOR DE CARIMBOS1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DESENHISTA PROJETISTA1
EDUCADORA SOCIAL1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
ELETROMECÂNICO1
ELETRICISTA (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)1
ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)2
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ENCARREGADO DE PCP1
FARMACÊUTICO(A)5
FATURISTA2
FISCAL DE LOJA (LOJA DE VARIEDADES)1
GERENTE DE PRODUÇÃO (BORDADOS)1
GERENTE DE PCP1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE FACHADAS1
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS2
MÃE SOCIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO4
MARCENEIRO2
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MODELISTA1
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
MONTADOR DE PAINEL ELETRÔNICO1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS2
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADORA (ALIMENTOS) (C/ MOTO)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (ALIMENTOS)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (EM CAMBIRA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (RAÇÕES)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) (FÁBRICA DE SABÃO)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) (TRANSPORTADORA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRANCHA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (TRUCK) (CNH C) (TIJOLOS)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (FERRAGENS)1
MOTORISTA (ÔNIBUS RODOVIÁRIO)14
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
OFICIAL DE REGISTROS1
OPERADOR(A) DE CAIXA1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (EM FARMÁCIA)3
OPERADOR(A) DE CAIXA (EM POSTO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)1
OPERADORA DE CAIXA (EM LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (EMPRESA DE BONÉS)1
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)1
OPERADOR DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA (FACULDADE)1
RECEPCIONISTA (ACADEMIA)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)1
REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (CAFÉS)1
ROÇADOR3
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)2
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA EM UNIVERSIDADE)1
SERVIÇOS GERAIS (FARMÁCIA)1
SERVIÇOS GERAIS (AVIAMENTOS) (VAGA TEMPORÁRIA)1
SERVENTE DE LIMPEZA1
SOLDADOR4
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI3
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO3
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADORA (EM PET SHOP)2
VIGIA2
VETERINÁRIO(A)1
ZELADORA4
VAGAS P/ PROFESSORESQuantidade
PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PROFESSOR(A) DE ARTES1
PROFESSOR(A) DE BIOLOGIA1
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA1
PROFESSOR(A) DE SOCIOLOGIA1
PROFESSOR(A) DE QUÍMICA1
PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA1
PROFESSOR(A) DE LINGUA PORTUGUESA1
PROFESSOR(A) DE INGLÊS1
PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA1
PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA1
PROFESSOR(A) DE FÍSICA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)20
AUXILIAR DE PEDREIRO (LAJES)2
CARPINTEIRO5
CONTRA MESTRE1
ENCARREGADO DE OBRAS1
MESTRE DE OBRAS1
PEDREIRO8
SERVENTE9
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAI)2
ATENDENTE DE BALCÃO (ASSADOS)1
ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE EM SORVETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA (BOLOS)1
AUXILIAR DE COZINHA8
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
CHAPISTA (LANCHES)4
CONFEITEIRO(A)1
COZINHEIRO3
GARÇOM / GARÇONETE8
PASTELEIRO1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ANALISTA DE CRÉDITO1
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO3
BALCONISTA DE PADARIA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE3
CONFEITEIRO(A)2
EMPACOTADOR3
FISCAL DE LOJA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA15
PADEIRO1
REPOSITOR (SUPERMERCADO)10
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE LOJA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)2
BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)1
BALCONISTA (LOJA DE MOTOS)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS (PRODUTOS AGRÍCOLAS)30
CONSULTORA DE VENDAS (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
CONSULTOR DE VENDAS (TELEFONIA)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS10
CONSULTOR DE VENDAS (MÓVEIS)1
CONSULTOR DE VENDAS (ACADEMIA)1
DIVULGADOR DE LOJA1
PROMOTORA DE VENDAS (CAFÉ)1
PROMOTOR DE VENDAS1
PROMOTORA DE VENDAS (PERFUMES)1
SUPERVISOR DE LOJA1
SUPERVISOR COMERCIAL1
VENDEDORA (ROUPAS)3
VENDEDORA (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDOR(A) (ARTIGOS ESPORTIVOS)1
VENDEDOR EXTERNO (INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)1
VENDEDOR INTERNO (TELEVENDAS DE AUTO PEÇAS)3
VENDEDOR(A) (ACESSÓRIOS P/ CELULARES)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDORA (ROUPAS E ACESSÓRIOS)1
VENDEDORA (ESMALTES)1
VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)1
VENDEDORA (PAPELARIA)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS INFANTIS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INFORMÁTICA)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR (ARTIGOS DE PESCA)1
VENDEDORA (BAZAR)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (LOJA DE DEPARTAMENTOS)2
VENDEDOR(A) (LOJA DE COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (COMÉRCIO DE TRIPAS)1
VENDEDOR(A) (EMPRESA DE MONITORAMENTO)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)6
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR(A) (TELEFONIA)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)1
VENDEDOR(A) PORTA A PORTA1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE TELEMARKETING1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)15
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CONFECÇÕES)6
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE IMPRESSÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)10
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)4
CORTADOR (BONÉS / CONFECÇÕES)7
CORTADOR (BALANCIM)2
COSTUREIRA EM SÉRIE51
ENCARREGADO(A) DE COSTURA3
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO6
SERVIÇOS GERAIS (CONFECÇÕES)2
TIRADEIRA DE LINHA1