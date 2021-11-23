Agência de Apucarana oferta 663 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 663 vagas de emprego nesta terça-feira (23). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (EM ARAPONGAS)
|1
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|ALMOXARIFE
|5
|ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|2
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS
|3
|ANALISTA DE LABORATÓRIO
|1
|ATENDENTE (LOJA DE POSTO)
|1
|ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA)
|5
|ATENDENTE DE TELEMARKETING
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE RAÇÕES)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE JEANS)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EM HOTEL FAZENDA)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE CONFECÇÕES)
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
|3
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (EMPRESA DE BONÉS) (E-COMMERCE)
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|6
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EM MOTEL)
|1
|AUXILIAR DE PCP
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM CAMBIRA)
|25
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PRODUTOS QUÍMICOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)
|8
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENCADERNAÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|6
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LAJES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|4
|AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÕES)
|2
|AUXILIAR DE SEGURANÇA (CNH B)
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|5
|AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|1
|CAMAREIRA
|2
|COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA (SERVIÇO PESADO)
|1
|CUIDADORA
|2
|CUIDADOR(A) DE IDOSOS
|1
|AUXILIAR DE DESIGN GRÁFICO
|1
|DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|3
|ELETRICISTA (CARROS E CAMINHÕES)
|1
|ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)
|2
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|EMBALADOR DE MOLAS
|1
|ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)
|1
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|ENCARREGADO DE PCP
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|3
|FATURISTA
|2
|GERENTE DE PCP
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSPETOR(A) DE ALUNOS
|1
|INSPETOR(A) DE QUALIDADE
|1
|INSTALADOR DE FACHADAS
|1
|JARDINEIRO
|1
|LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)
|1
|LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
|1
|LOMBADOR
|1
|MARCENEIRO
|6
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|2
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|6
|MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|3
|MECÂNICO DE ÔNIBUS
|1
|MONTADOR DE PAINEL ELETRÔNICO
|1
|ELETRICISTA DE VEÍCULOS
|1
|MONTADORA DE CARIMBOS (COREL DRAW)
|1
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
|2
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)
|6
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRANCHA)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (TRUCK) (CNH C)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)
|1
|OFICIAL DE REGISTROS
|1
|PROJETISTA
|1
|ROÇADOR
|3
|SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (FARMÁCIA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (AJUDANTE DE LAJE)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)
|2
|SERVIÇOS GERAIS (EM COOPERATIVA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (PRESTADORA DE SERVIÇOS)
|3
|SERVIÇOS GERAIS (CLUBE DE TIRO)
|1
|SUB GERENTE (EMPRESA DE RAÇÕES)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)
|8
|OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE MOTOSSERRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL)
|2
|OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)
|1
|OPERADOR(A) DE TELEMARKETING
|1
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)
|1
|OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
|1
|OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO
|1
|RECEPCIONISTA (CLÍNICA MÉDICA)
|1
|RECEPCIONISTA (CLÍNICA MÉDICA) (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|RECEPCIONISTA (EM HOTEL) (ESTÁGIO)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)
|1
|SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|2
|SERVENTE DE LIMPEZA (VAGA P/ PCD)
|1
|SOLDADOR (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)
|1
|SOLDADOR (EM METALÚRGICA)
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (EMPRESA DE PAPEL)
|1
|TECELÃO INDUSTRIAL
|1
|TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI
|3
|TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)
|1
|TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)
|2
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|3
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|TORNEIRO MECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)
|1
|TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADORA (EM PET SHOP)
|2
|TOSADORA (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VETERINÁRIO(A)
|1
|VIGIA
|2
|VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)
|1
|ZELADOR(A)
|9
|VAGAS PARA JOVEM APRENDIZ
|Quantidade
|VAGAS P/ JOVEM APRENDIZ
|15
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|15
|CARPINTEIRO
|10
|PEDREIRO
|8
|SERVENTE DE PEDREIRO
|8
|CONTRA MESTRE
|4
|MESTRE DE OBRAS
|2
|VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)
|Quantidade
|DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)
|10
|OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)
|10
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE EM FAST FOOD
|1
|ATENDENTE EM SORVETERIA
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAI)
|2
|ATENDENTE DE BALCÃO (ASSADOS)
|1
|ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|ATENDENTE DE PASTELARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|8
|AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)
|1
|CHAPISTA (LANCHES)
|4
|CONFEITEIRO(A)
|2
|COZINHEIRO(A)
|3
|ENTREGADOR (LANCHES) (CNH A)
|1
|GARÇOM / GARÇONETE
|5
|OPERADOR DE CAIXA (RAMO ALIMENTAÇÃO)
|1
|PASTELEIRO
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|3
|ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE PADARIA
|3
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|5
|CONFERENTE DE MERCADORIAS
|1
|EMPACOTADOR
|3
|EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)
|2
|FISCAL DE LOJA
|3
|OPERADOR DE CAIXA
|8
|OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)
|2
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|7
|REPOSITOR EM SUPERMERCADO (MERCEARIA)
|1
|REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FRIOS)
|1
|REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FEIRINHA)
|1
|SUPERVISOR DE CAIXA
|1
|VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)
|7
|ZELADORA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|2
|ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES
|1
|ATENDENTE DE LOJA
|1
|ASSESSOR DE VENDAS
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)
|4
|AUXILIAR DE LOJA (EM FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE ATENDIMENTO COMERCIAL (EM MARILÂNDIA DO SUL)
|1
|AUXILIAR DE VENDAS
|1
|BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)
|1
|BALCONISTA (LOJA DE AUTO PEÇAS)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)
|1
|CONSULTORA DE VENDAS (ACADEMIA)
|1
|CONSULTOR(A) DE VENDAS
|10
|CONSULTOR DE VENDAS (TELEFONIA)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (VEÍCULOS)
|1
|COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS
|1
|DIVULGADOR DE LOJA
|1
|GESTOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (MEDICAMENTOS)
|1
|PROMOTOR DE MERCHANDISING (TEMPORÁRIO)
|1
|PROMOTOR(A) DE VENDAS
|1
|PROMOTORA DE VENDAS (CAFÉ)
|1
|PROMOTORA DE VENDAS (COSMÉTICOS)
|2
|PROMOTOR(A) DE MERCHANDISING
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|3
|REFILIADOR DE CLIENTES
|1
|OPERADOR(A) DE TELEVENDAS
|1
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|SUPERVISOR DE LOJA
|1
|VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO(A) (EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (EM IVAIPORÃ)
|1
|VENDEDOR (ARTIGOS DE PESCA)
|1
|VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)
|1
|VENDEDOR (SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)
|1
|VENDEDOR (LOJA DE ESPORTES)
|1
|VENDEDOR(A) (EMPRESA DE MONITORAMENTO)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS INFANTIS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)
|9
|VENDEDOR(A) (CONFECÇÕES)
|1
|VENDEDORA (TECIDOS)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)
|1
|VENDEDOR(A) (BONÉS)
|1
|VENDEDOR(A) (COMÉRCIO DE TRIPAS)
|1
|VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INFORMÁTICA)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|6
|VENDEDOR(A) (EMPRESA DE FRETES)
|1
|VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)
|2
|VENDEDOR INTERNO (TELEVENDAS DE AUTO PEÇAS)
|3
|VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (TRANSPORTADORA) (CNH AB)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)
|3
|VAGAS EM HOSPITAL
|Quantidade
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|1
|ELETRICISTA
|1
|ENFERMEIRO(A)
|1
|ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)
|1
|TÉCNICO DE ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|TECNÓLOGO DE INFORMAÇÃO
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|4
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|9
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)
|2
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (ABA)
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE BORDADO
|5
|AUXILIAR DE IMPRESSÃO
|5
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS E CAMISETAS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|5
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|1
|CORTADOR (BONÉS)
|5
|CORTADOR (BALANCIM)
|2
|CORTADOR (CAMISETAS)
|1
|COSTUREIRA (CALÇADOS)
|1
|COSTUREIRA (CAPOTAS)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|19
|COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO
|1
|COSTUREIRA DE ESTOFADOS
|4
|DUBLADOR DE SERIGRAFIA
|1
|ENCARREGADA DE CORTE E COSTURA
|1
|ENCARREGADA DE COSTURA
|2
|ETIQUETADOR (JEANS)
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|3
|LAVADOR DE TELAS SILK
|1
|MODELISTA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)
|1
|PASSADEIRA (JEANS)
|1
|PROGRAMADOR DE BORDADO
|1
|RISCADOR DE ROUPAS
|1
|SERVIÇOS GERAIS (TECELAGEM)
|1