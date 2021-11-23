Apucarana

Agência de Apucarana oferta 663 vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferta 663 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 663 vagas de emprego nesta terça-feira (23). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA (EM ARAPONGAS)1
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ALMOXARIFE5
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ANALISTA DE MARKETING2
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS3
ANALISTA DE LABORATÓRIO1
ATENDENTE (LOJA DE POSTO)1
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA)5
ATENDENTE DE TELEMARKETING3
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE RAÇÕES)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE JEANS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EM HOTEL FAZENDA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE CONFECÇÕES)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)3
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (EMPRESA DE BONÉS) (E-COMMERCE)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO (COM VEÍCULO PRÓPRIO)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EM MOTEL)1
AUXILIAR DE PCP1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM CAMBIRA)25
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PRODUTOS QUÍMICOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)8
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENCADERNAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LAJES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE MARCENEIRO4
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÕES)2
AUXILIAR DE SEGURANÇA (CNH B)1
AUXILIAR FINANCEIRO5
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
CAMAREIRA2
COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA (SERVIÇO PESADO)1
CUIDADORA2
CUIDADOR(A) DE IDOSOS1
AUXILIAR DE DESIGN GRÁFICO1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
EMPREGADA DOMÉSTICA3
ELETRICISTA (CARROS E CAMINHÕES)1
ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)2
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ENCARREGADO DE OBRAS1
ENCARREGADO DE PCP1
FARMACÊUTICO(A)3
FATURISTA2
GERENTE DE PCP1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSPETOR(A) DE ALUNOS1
INSPETOR(A) DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
JARDINEIRO1
LÍDER DE SETOR (EM FRIGORÍFICO)1
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS1
LOMBADOR1
MARCENEIRO6
MECÂNICO AUTOMOTIVO2
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MONTADOR DE PAINEL ELETRÔNICO1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
MONTADORA DE CARIMBOS (COREL DRAW)1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS2
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRANCHA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (TRUCK) (CNH C)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
OFICIAL DE REGISTROS1
PROJETISTA1
ROÇADOR3
SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)1
SERVIÇOS GERAIS (EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS)1
SERVIÇOS GERAIS (FARMÁCIA)1
SERVIÇOS GERAIS (AJUDANTE DE LAJE)1
SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)2
SERVIÇOS GERAIS (EM COOPERATIVA)1
SERVIÇOS GERAIS (PRESTADORA DE SERVIÇOS)3
SERVIÇOS GERAIS (CLUBE DE TIRO)1
SUB GERENTE (EMPRESA DE RAÇÕES)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)8
OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL)2
OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)1
OPERADOR(A) DE TELEMARKETING1
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO1
RECEPCIONISTA (CLÍNICA MÉDICA)1
RECEPCIONISTA (CLÍNICA MÉDICA) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA (EM HOTEL) (ESTÁGIO)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)1
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVENTE DE LIMPEZA2
SERVENTE DE LIMPEZA (VAGA P/ PCD)1
SOLDADOR (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
SOLDADOR (EM METALÚRGICA)1
SOLDADOR2
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (EMPRESA DE PAPEL)1
TECELÃO INDUSTRIAL1
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI3
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)1
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)2
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO1
TORNEIRO MECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)1
TORNEIRO MECÂNICO (EM METALÚRGICA)1
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADORA (EM PET SHOP)2
TOSADORA (EM JANDAIA DO SUL)1
TRABALHADOR RURAL1
VETERINÁRIO(A)1
VIGIA2
VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)1
ZELADOR(A)9
VAGAS PARA JOVEM APRENDIZQuantidade
VAGAS P/ JOVEM APRENDIZ15
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)15
CARPINTEIRO10
PEDREIRO8
SERVENTE DE PEDREIRO8
CONTRA MESTRE4
MESTRE DE OBRAS2
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE EM FAST FOOD1
ATENDENTE EM SORVETERIA1
ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAI)2
ATENDENTE DE BALCÃO (ASSADOS)1
ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
AUXILIAR DE COZINHA8
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)1
CHAPISTA (LANCHES)4
CONFEITEIRO(A)2
COZINHEIRO(A)3
ENTREGADOR (LANCHES) (CNH A)1
GARÇOM / GARÇONETE5
OPERADOR DE CAIXA (RAMO ALIMENTAÇÃO)1
PASTELEIRO1
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)2
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE PADARIA3
BALCONISTA DE AÇOUGUE5
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
EMPACOTADOR3
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
FISCAL DE LOJA3
OPERADOR DE CAIXA8
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)7
REPOSITOR EM SUPERMERCADO (MERCEARIA)1
REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FRIOS)1
REPOSITOR EM SUPERMERCADO (FEIRINHA)1
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)7
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE DE LOJA1
ASSESSOR DE VENDAS1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)4
AUXILIAR DE LOJA (EM FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ATENDIMENTO COMERCIAL (EM MARILÂNDIA DO SUL)1
AUXILIAR DE VENDAS1
BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)1
BALCONISTA (LOJA DE AUTO PEÇAS)1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)1
CONSULTORA DE VENDAS (ACADEMIA)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS10
CONSULTOR DE VENDAS (TELEFONIA)1
CONSULTOR DE VENDAS (VEÍCULOS)1
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
DIVULGADOR DE LOJA1
GESTOR DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE (MEDICAMENTOS)1
PROMOTOR DE MERCHANDISING (TEMPORÁRIO)1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
PROMOTORA DE VENDAS (CAFÉ)1
PROMOTORA DE VENDAS (COSMÉTICOS)2
PROMOTOR(A) DE MERCHANDISING1
PROMOTOR DE VENDAS3
REFILIADOR DE CLIENTES1
OPERADOR(A) DE TELEVENDAS1
SUPERVISOR COMERCIAL1
SUPERVISOR DE LOJA1
VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)1
VENDEDOR (A) INTERNO(A) (EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (EM IVAIPORÃ)1
VENDEDOR (ARTIGOS DE PESCA)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDOR (SERVIÇOS AUTOMOTIVOS)1
VENDEDOR (LOJA DE ESPORTES)1
VENDEDOR(A) (EMPRESA DE MONITORAMENTO)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS INFANTIS)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)9
VENDEDOR(A) (CONFECÇÕES)1
VENDEDORA (TECIDOS)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR(A) (COMÉRCIO DE TRIPAS)1
VENDEDOR(A) (EM JANDAIA DO SUL)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INFORMÁTICA)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)6
VENDEDOR(A) (EMPRESA DE FRETES)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR INTERNO (TELEVENDAS DE AUTO PEÇAS)3
VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (TRANSPORTADORA) (CNH AB)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)3
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
COPEIRA1
COZINHEIRA1
ELETRICISTA1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
TECNÓLOGO DE INFORMAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA4
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)9
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)2
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (ABA)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE BORDADO5
AUXILIAR DE IMPRESSÃO5
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS E CAMISETAS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
CORTADOR (BONÉS)5
CORTADOR (BALANCIM)2
CORTADOR (CAMISETAS)1
COSTUREIRA (CALÇADOS)1
COSTUREIRA (CAPOTAS)1
COSTUREIRA EM SÉRIE19
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS4
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADA DE CORTE E COSTURA1
ENCARREGADA DE COSTURA2
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
LAVADOR DE TELAS SILK1
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO6
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
PROGRAMADOR DE BORDADO1
RISCADOR DE ROUPAS1
SERVIÇOS GERAIS (TECELAGEM)1