Apucarana

Agência de Apucarana oferta 520 vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferta 520 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 520 vagas de emprego nesta quarta-feira (6). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS DIVERSASQuantidade
PINTOR DE MÓVEIS1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ANALISTA DE MARKETING (VAGA P/ ESTÁGIO)1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS1
APONTADOR DE PRODUÇÃO (EM CIANORTE)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A)3
ATENDENTE (LOJA DE CONVENIÊNCIA)1
ATENDENTE DE BALCÃO (FOTOGRAFIAS)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
AUXILIAR DE CABELEIREIRO1
AUXILIAR ODONTOLÓGICA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING4
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (LOJA DE MOTOPEÇAS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (LOJA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR COMERCIAL DE TUTOR1
AUXILIAR COMERCIAL EXTERNO1
AUXILIAR DE DENTISTA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (E-COMMERCE)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (ÁREA FISCAL) (VAGA P/ ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CNH C, D)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTAMPAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS P/ BONÉS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO (FERRAMENTAS ELÉTRICAS) (CNH AB)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (AUTOMOTIVO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (CAMINHÃO)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)1
AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL (EMPRESA DE TECNOLOGIA)1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (EM CIANORTE)1
AUXILIAR FINANCEIRO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (ALARMES) (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA1
COBRADOR EXTERNO (PLANOS ODONTOLÓGICOS) (CNH A)1
COBRADOR(A) EXTERNO(A) (CNH A)1
COLADOR (ESTOFADOS) (EM ARAPONGAS)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CONFERENTE / SEPARADOR DE MERCADORIAS1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DIARISTA2
ELETRICISTA (EM INDÚSTRIA DE BATERIAS)1
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMBALADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTAGIÁRIO(A) (CURSO DIREITO)1
ESTAGIÁRIO(A) (EM RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)1
ESTAGIÁRIO (EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL)1
ESTETICISTA1
ENTREGADOR (CASA DE CARNES) (CNH A)1
ESTOQUISTA1
FARMACÊUTICO(A)2
FATURISTA2
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTRUTOR(A) INFANTIL1
INSPETOR / ANALISTA DE QUALIDADE1
ASSISTENTE DE QUALIDADE1
MARCENEIRO3
MECÂNICO AUTOMOTIVO4
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)3
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MECÂNICO AUTOMOTIVO (SUSPENSÃO)1
MESTRE DE OBRAS1
MODELISTA DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
MONTADOR DE ESTOFADOS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (FRIOS) (CNH C,D,E)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (CNH C)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (RODOVIÁRIO) (CNH D, E)3
AGENTE DE REGISTROS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)1
SERVIÇOS GERAIS (VAGA P/ PCD)1
SERVIÇOS GERAIS (INDÚSTRIA DE ADESIVOS)1
SERVIÇOS GERAIS (MANUTENÇÃO) (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)2
OPERADOR DE AGLUTINADOS DE PLÁSTICOS1
OPERADORA DE CAIXA1
OPERADOR(A) DE CAIXA (PAPELARIA)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (AUTO CENTER) (CNH B)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)1
OPERADORA DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (FARMÁCIA)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE EXTRUSORA2
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS EM GERAL (EM CIANORTE)5
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)2
OPERADOR DE MÁQUINAS (AVIAMENTOS)1
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE TELEMARKETING1
PINTOR DE VEÍCULOS1
POLIDOR DE VEÍCULOS1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROGRAMADOR DELPHI1
RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA (EM ARAPONGAS)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR1
SOLDADOR (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
TAPECEIRO DE ESTOFADOS (EM ARAPONGAS)1
TÉCNICO(A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI2
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CONHECIMENTO EM CELULARES)1
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)2
TRABALHADOR RURAL1
ESTAGIÁRIO P/ TI (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
TELEFONISTA1
TORNEIRO MECÂNICO (INDÚSTRIA DE BATERIAS)2
TRATORISTA (CNH E)1
VETERINÁRIO(A)1
VISTORIADOR DE ALARMES (CNH AB)1
ZELADOR(A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)10
CARPINTEIRO20
PEDREIRO5
SERVENTE DE PEDREIRO21
VAGAS EM INDÚSTRIA DE ALIMENTOS (FRANGOS) (EM ROLÂNDIA)Quantidade
DESOSSADOR DE COXAS DE FRANGO (EM ROLÂNDIA)10
OPERADOR / AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ROLÂNDIA)10
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE (CAFETERIA)1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE / BALCONISTA DE PADARIA1
ATENDENTE EM RESTAURANTE1
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ALIMENTOS)1
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)3
CHURRASQUEIRO1
CONFEITEIRA2
COZINHEIRO(A) (SHOPPING)1
COZINHEIRA2
GARÇOM / GARÇONETE5
MANIPULADORA DE FRIOS1
SERVIÇOS GERAIS (EM RESTAURANTE)1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO(A)1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA11
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)8
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS P/ PCD (EM SUPERMERCADO / DIVERSAS ÁREAS)2
ZELADORA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE2
ASSESSOR DE RETENÇÃO DE CLIENTES1
ATENDENTE COMERCIAL3
AUXILIAR DE VENDAS1
CONSULTORA DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS (CNH B)1
VENDEDOR DE ACESSÓRIOS (VEÍCULOS)1
COORDENADOR DE EQUIPES DE VENDAS1
COORDENADOR DE VENDAS EXTERNO1
PROMOTOR(A) DE VENDAS1
REFILIADOR DE CLIENTES1
OPERADOR(A) DE TELEVENDAS1
VENDEDORA (LOJA DE DECORAÇÃO P/ CASA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE JEANS)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDOR (LOJA DE ROUPAS MASCULINAS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS INFANTIS)1
VENDEDORA INTERNA (PLANOS DE SAÚDE)4
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)4
VENDEDOR(A) DE SERVIÇOS (TECNOLOGIA)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) (CURSOS DE GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) (ROUPAS)1
VENDEDORA (ROUPAS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)3
VENDEDOR (ORÇAMENTISTA) (FERRAMENTAS ELÉTRICAS)1
VENDEDOR (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) (EM ARAPONGAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR PRACISTA1
VENDEDOR / CONSULTOR DE SERVIÇOS (REVENDA DE VEÍCULOS) (CNH B)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS)1
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA) (CNH A)1
VAGAS EM HOSPITALQuantidade
ASSISTENTE ADMININSTRATIVO(A) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ELETRICISTA1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) (ENFERMAGEM)1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (HIDRÁULICA)1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM1
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (TIRADEIRA DE LINHA)2
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BERMUDAS)1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETAS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE IMPRESSÃO5
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO7
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LUVAS DE COURO)1
CORTADOR (BONÉS)1
CORTADOR (BALANCIM)2
COSTUREIRA EM SÉRIE26
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
COSTUREIRA DE ESTOFADOS3
COSTUREIRA DE JEANS1
DUBLADOR DE SERIGRAFIA1
ENCARREGADO(A) DE CORTE1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA5
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
LAVADOR DE TELAS SILK1
OPERADOR DE BORDADO8
OPERADOR DE MÁQUINA (BARUDAN)1
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
REVISOR(A) DE CAMISETAS1
REVISORA (JEANS)1
RISCADOR DE ROUPAS1