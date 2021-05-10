Agência de Apucarana oferta 411 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 411 vagas de emprego nesta segunda-feira (10). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Confira as vagas de emprego:
|VAGAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|ALMOXARIFE
|1
|ASSISTENTE CONTÁBIL
|1
|ANALISTA DE CUSTOS
|1
|AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL
|1
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)
|3
|AUXILIAR GERAL (DUBLAGEM DE TECIDOS)
|1
|AUXILIAR GERAL (EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHA)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÕES)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|2
|BABÁ
|1
|BALANCEIRO(A)
|1
|BIOMÉDICO
|1
|CARPINTEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (ATUAR EM PARANAVAÍ)
|1
|DESOSSADOR
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL (C/ CURSO NR10)
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|FUNILEIRO AUTOMOTIVO
|1
|PINTOR AUTOMOTIVO
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|MARCENEIRO
|1
|ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM
|1
|FINANCEIRO (CURSANDO OU GRADUADO EM CONTÁBEIS)
|1
|GARÇOM
|1
|MAGAREFE
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (TERRAPLANAGEM)
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MONITOR EM REDES SOCIAIS / VENDAS
|1
|MOTORISTA (CNH C)
|3
|MOTORISTA (CNH D)
|1
|MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)
|2
|OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|1
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)
|1
|PEDREIRO
|1
|PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)
|1
|PROMOTOR(A) DE VENDAS (COM MOTO)
|1
|RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|2
|REPOSITOR (MERCADO)
|1
|SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)
|3
|SOLDADOR
|2
|SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
|4
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|TÉCNICO ÓTICO
|1
|VENDEDORA (BRINQUEDOS) (EM REDES SOCIAIS)
|1
|TÉCNICO EM TI
|1
|TELEMARKETING (ATENDIMENTO)
|1
|VENDEDORA (LOJA)
|1
|VENDEDORA (ÓTICA)
|2
|VENDEDOR (COMÉRCIO)
|1
|VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)
|6
|VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)
|1
|VENDEDOR(A) (ESTAMPARIA)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA DE ARTIGOS PET)
|1
|VENDEDORA (ARTESANATO)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VENDEDOR EM LOJA (PARAFUSOS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)
|2
|VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)
|5
|VENDEDOR PRACISTA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (ILUMINAÇÃO) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|VENDEDORA EXTERNA (TRANSPORTADORA) (CNH B) (GRADUADA EM ADM)
|1
|**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)
|255
|***** VAGAS P/ HOSPITAL ******
|Quantidade
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA P/ PCD)
|1
|ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO / MARKETING
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|COPEIRA
|1
|ENFERMEIRO
|1
|ESTAGIÁRIO DE ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
|1
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)
|1
|CORTADOR (BALANCIM)
|2
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|15
|COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)
|1
|COSTUREIRA (LUVAS)
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
|REVISOR DE QUALIDADE
|1
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