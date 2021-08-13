Apucarana

Agência de Apucarana oferta 358 vagas nesta sexta (13)

Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferta 358 vagas nesta sexta (13)

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 358 vagas de emprego nesta sexta-feira (13). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE AÇOUGUE (CNH AB)1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
ARRUMADEIRA DE HOTEL (LIMPEZA DE HOTEL)1
ATENDENTE / BALCONISTA DE FARMÁCIA1
DESIGNER GRÁFICO (EM JANDAIA DO SUL)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (ESTÁGIO)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (BONÉS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TAPECEIRO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPÉIS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHAS)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL (RH, CONTÁBEIS)1
AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO (CNH AB)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CAMAREIRA1
CORRETOR(A) DE IMÓVEIS1
DESENHISTA (AUTO CAD)1
DIARISTA1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENSACADOR1
ENSACADOR (VAGA TEMPORÁRIA)31
ENSACADOR (VAGA P/ PCD)1
ESTOQUISTA1
ESTAGIÁRIO(A) DE MARKETING1
INSTALADOR DE INSULFILME1
MARCENEIRO1
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL1
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
AJUDANTE GERAL (LIMPEZA DE PEÇAS) (CNH A)1
MEIO OFICIAL CIVIL (VAGA TEMPORÁRIA)1
MECÂNICO DE CAMINHÃO E MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB)1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA (CARREGAMENTO DE TIJOLOS)1
SERVIÇOS GERAIS (HOTEL FAZENDA)1
SERVIÇOS GERAIS (SERVIÇO PESADO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE AVIAMENTOS)1
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPÉIS)1
OPERADOR DE MÁQUINA DE TECELAGEM1
OPERADOR DE MÁQUINA DE SOPRO1
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA2
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
PROGRAMADOR (INFORMÁTICA)1
PROGRAMADOR DELPHI1
RECEPCIONISTA1
REPOSITOR (FARMÁCIA) (VAGA P/ PCD)1
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO (EM ARAPONGAS)1
TOSADORA (EM PET SHOP)1
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE LANCHONETE (LANCHES)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (FAST FOOD)1
ATENDENTE DE LANCHONETE (SHOPPING)1
AUXILIAR DE COZINHA6
BALCONISTA DE LANCHONETE1
CHAPISTA (LANCHES)1
CONFEITEIRA1
COZINHEIRA2
DIARISTA1
GARÇOM1
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AGENTE DE PREVENÇÃO1
AUXILIAR DE AÇOUGUE3
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE5
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
EMPACOTADOR (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR DE CAIXA5
OPERADOR DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
PADEIRO3
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
REPOSITOR DE SUPERMERCADO (SETOR MERCEARIA)3
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE VENDAS1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
CONSULTORA COMERCIAL1
VENDEDORA (EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE CAPAS DE CELULARES)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDOR EXTERNO (PRODUTOS DE ESCRITÓRIO)1
VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDOR EXTERNO (RAÇÕES)1
VENDEDOR PORTA A PORTA (PLANOS DE INTERNET)1
VENDEDOR(A) (TELEVENDAS)1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)7
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CAMISETA)1
AUXILIAR DE BORDADO4
AUXILIAR DE IMPRESSÃO2
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA1
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO4
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (JEANS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS E CONFECÇÕES)1
CORTADOR (BALANCIM)1
COSTUREIRA EM SÉRIE129
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
COSTUREIRA P/ LUVAS DE COURO1
ENCARREGADA DE COSTURA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO4
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1