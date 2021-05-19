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    Agência de Apucarana oferta 309 vagas de emprego
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    Agência de Apucarana oferta 309 vagas de emprego
    Foto por Divulgação
    Escrito por Da Redação
    Publicado em 19.05.2021, 07:12:48 Editado em 19.05.2021, 07:12:54
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quarta-feira (19), 309 vagas de emprego. Confira as oportunidades em vários segmentos:



    VAGASQuantidade
    AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
    AÇOUGUEIRO1
    ALMOXARIFE1
    ASSISTENTE CONTÁBIL (EM MAUÁ DA SERRA) (GRADUADO EM CONTÁBEIS)1
    ANALISTA CONTÁBIL1
    CONTADOR1
    ANALISTA DE PCP1
    ANALISTA DE CUSTOS1
    AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
    ARMADOR1
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
    ASSISTENTE COMERCIAL1
    ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP1
    ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA1
    AUXILIAR FISCAL1
    AUXILIAR DE CORTE2
    AUXILIAR DE COZINHA2
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ELETRICISTA2
    AUXILIAR DE ELETRÔNICA1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)2
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)3
    AUXILIAR DE LABORATÓRIO P/ PAVIMENTAÇÃO1
    AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ETIQUETAS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHA)4
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    BALCONISTA DE AÇOUGUE1
    BARMAN1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    BABÁ1
    CALDEIREIRO1
    CARPINTEIRO2
    COMPRADOR (RAÇÕES)1
    CONSULTOR DE VENDAS (ATUAR EM PARANAVAÍ)1
    CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)1
    COZINHEIRA (RESTAURANTE)1
    DESENHISTA / PROJETISTA1
    DIARISTA OU MENSALISTA3
    ELETRICISTA INDUSTRIAL (C/ CURSO NR10)1
    EMPREGADA DOMÉSTICA1
    ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
    ENCARREGADO DE OBRAS1
    FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)1
    FUNILEIRO AUTOMOTIVO2
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    POLIDOR AUTOMOTIVO1
    AUXILIAR DE MARCENEIRO1
    MARCENEIRO1
    ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM1
    FINANCEIRO (CURSANDO OU GRADUADO EM CONTÁBEIS)1
    GARÇOM1
    INSTALADOR DE ALARMES1
    MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
    MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (TERRAPLANAGEM)1
    MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
    MOTORISTA (CNH C)1
    MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)2
    SERVIÇOS GERAIS (LANCHONETE DE AÇAI)1
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (SUBLIMAÇÃO)1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
    OPERADOR DE BOBCAT2
    OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
    OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
    OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)1
    PEDREIRO2
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    PINTOR INDUSTRIAL1
    PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
    RECEPCIONISTA (ATENDENTE DE LOTÉRICA)1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL1
    SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)3
    SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    SOLDADOR3
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO ÓTICO1
    TORNEIRO MECÂNICO1
    TRATORISTA (CNH C)1
    VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
    VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)2
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
    VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)6
    VENDEDORA (ARTESANATO)1
    VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)1
    VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)1
    VENDEDOR(A) (ESTAMPARIA)1
    VENDEDOR (LOJA DE ARTIGOS PET)1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VENDEDOR EM LOJA (PARAFUSOS)1
    VENDEDOR EXTERNO1
    VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)2
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)1
    VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
    VENDEDOR PRACISTA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
    VENDEDOR EXTERNO (ILUMINAÇÃO) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
    VENDEDORA EXTERNA (TRANSPORTADORA) (CNH B) (GRADUADA EM ADM)1
    VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)1
    ZELADORA3
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA2
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)3
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
    COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
    CORTADOR A MÃO2
    CORTADOR (BALANCIM)2
    COSTUREIRA EM SÉRIE29
    COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA2
    IMPRESSOR SERIGRAFIA2
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1

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