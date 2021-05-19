Agência de Apucarana oferta 309 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quarta-feira (19), 309 vagas de emprego. Confira as oportunidades em vários segmentos:
|VAGAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)
|1
|AÇOUGUEIRO
|1
|ALMOXARIFE
|1
|ASSISTENTE CONTÁBIL (EM MAUÁ DA SERRA) (GRADUADO EM CONTÁBEIS)
|1
|ANALISTA CONTÁBIL
|1
|CONTADOR
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE CUSTOS
|1
|AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL
|1
|ARMADOR
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA
|1
|AUXILIAR FISCAL
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)
|1
|AUXILIAR DE ELETRICISTA
|2
|AUXILIAR DE ELETRÔNICA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO)
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)
|3
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO P/ PAVIMENTAÇÃO
|1
|AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)
|19
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ETIQUETAS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHA)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ESTRUTURAS METÁLICAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)
|1
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|2
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|BARMAN
|1
|CAIXA DE SUPERMERCADO
|1
|BABÁ
|1
|CALDEIREIRO
|1
|CARPINTEIRO
|2
|COMPRADOR (RAÇÕES)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (ATUAR EM PARANAVAÍ)
|1
|CONSULTORA DE VENDAS (ÓTICA)
|1
|COZINHEIRA (RESTAURANTE)
|1
|DESENHISTA / PROJETISTA
|1
|DIARISTA OU MENSALISTA
|3
|ELETRICISTA INDUSTRIAL (C/ CURSO NR10)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|ENCARREGADO DE AÇOUGUE
|1
|ENCARREGADO DE OBRAS
|1
|FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)
|1
|FUNILEIRO AUTOMOTIVO
|2
|PINTOR AUTOMOTIVO
|1
|POLIDOR AUTOMOTIVO
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|MARCENEIRO
|1
|ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM
|1
|FINANCEIRO (CURSANDO OU GRADUADO EM CONTÁBEIS)
|1
|GARÇOM
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (PEQUENOS MOTORES)
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (TERRAPLANAGEM)
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MOTORISTA (CNH C)
|1
|MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)
|2
|SERVIÇOS GERAIS (LANCHONETE DE AÇAI)
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE BOBCAT
|2
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)
|1
|PEDREIRO
|2
|PINTOR AUTOMOTIVO
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)
|1
|PROFESSOR DE BARBEIRO
|1
|PROFESSORA DE MANICURE
|1
|RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)
|1
|RECEPCIONISTA (ATENDENTE DE LOTÉRICA)
|1
|REPOSITOR (MERCADO)
|1
|SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL
|1
|SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)
|3
|SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)
|1
|SOLDADOR
|3
|SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
|4
|TÉCNICO ÓTICO
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TRATORISTA (CNH C)
|1
|VENDEDOR(A) (COLCHÕES)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS FEMININAS)
|2
|VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)
|1
|VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)
|2
|VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)
|6
|VENDEDORA (ARTESANATO)
|1
|VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)
|1
|VENDEDOR(A) (ESTAMPARIA)
|1
|VENDEDOR (LOJA DE ARTIGOS PET)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VENDEDOR EM LOJA (PARAFUSOS)
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PROD. LIMPEZA) (C/ VEÍCULO) (ARAPONGAS)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (FRIOS E ALIMENTOS) (C/ VEÍCULO)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)
|1
|VENDEDOR PRACISTA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|VENDEDOR EXTERNO (ILUMINAÇÃO) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)
|1
|VENDEDORA EXTERNA (TRANSPORTADORA) (CNH B) (GRADUADA EM ADM)
|1
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (VIDROS) (CNH AB)
|1
|ZELADORA
|3
|**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)
|90
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|3
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|1
|COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)
|1
|CORTADOR A MÃO
|2
|CORTADOR (BALANCIM)
|2
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|29
|COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|2
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|2
|PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
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