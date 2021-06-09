Agência de Apucarana oferta 283 vagas de emprego. Confira!

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quarta-feira (9), 283 vagas de emprego em diversos segmentos.
Confira:
|09/06/21 – 283 VAGAS
|VAGAS
|Quantidade
|ASSISTENTE COMERCIAL
|1
|ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)
|1
|ASSISTENTE DE TI
|1
|ASSISTENTE WEB
|1
|ANALISTA CONTÁBIL
|1
|ANALISTA DE LABORATÓRIO
|1
|CONTADOR
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ARMADOR
|1
|ARTE FINALISTA
|3
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)
|1
|AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)
|19
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)
|4
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)
|3
|AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)
|1
|AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ASSISTENTE FINANCEIRO
|2
|CREDIARISTA
|1
|BARMAN
|1
|BIOMÉDICO EM RADIOLOGIA
|1
|CAIXA DE SUPERMERCADO
|1
|CAMAREIRA
|1
|CARPINTEIRO
|1
|DESENHISTA (ARTE FINALISTA) (BONÉS)
|1
|DESENHISTA (BONÉS)
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETRICISTA AUTOMOTIVO
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|1
|LUBRIFICADOR / MOLEJEIRO (ÔNIBUS)
|1
|MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|1
|MARCENEIRO
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|1
|MECÂNICO AUTOMOTIVO
|1
|FINANCEIRO
|1
|GARÇOM
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|MANICURE
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
|1
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA
|1
|MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
|1
|MOTORISTA (CNH C) (POÇOS ARTESIANOS)
|1
|MOTORISTA (CNH C)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA
|2
|OPERADOR DE BOBCAT
|2
|OPERADOR DE ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR(A) DE TELEMARKETING
|3
|ORIENTADOR DE ATIVIDADES (LETRAMENTO / INGLÊS)
|1
|PADEIRO(A)
|1
|PEDREIRO
|2
|PROFESSOR(A) DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)
|1
|PROFESSOR DE BARBEIRO
|1
|PROFESSORA DE MANICURE
|1
|PROGRAMADOR DE WEBSITE
|1
|PROMOTORA DE VENDAS (CARTÕES DE CRÉDITO) (CNH B)
|1
|PROMOTOR(A) DE VENDAS (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS)
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|1
|REPOSITOR (MERCADO)
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|SOLDADOR (EM CAMBIRA)
|1
|SOLDADOR
|2
|SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)
|4
|TÉCNICO EM TI
|1
|TORNEIRO MECÂNICO E FRESADOR (EM CAMBIRA)
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)
|1
|TRATORISTA (CNH C)
|1
|VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)
|1
|VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)
|1
|VENDEDOR(A) (LOJA PET)
|1
|VENDEDOR INTERNO (INDÚSTRIA TÊXTIL)
|1
|VENDEDOR PRACISTA
|1
|VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)
|1
|VIGIA (FREELANCER)
|6
|VIGIA
|1
|PORTEIRO
|1
|**** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)
|90
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)
|5
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM E AVIAMENTOS)
|1
|CORTADOR A MÃO
|2
|CORTADOR (BALANCIM)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|29
|COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ
|1
|COSTUREIRA DE LUVAS
|1
|COSTUREIRO(A) (BOLSAS)
|1
|ENCARREGADO DE SERIGRAFIA
|1
|IMPRESSOR SERIGRAFIA
|1
|IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|2
|PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)
|1
|PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO
|1
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