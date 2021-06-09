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    Agência de Apucarana oferta 283 vagas de emprego. Confira!

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    Agência de Apucarana oferta 283 vagas de emprego. Confira!
    Foto por Divulgação
    Escrito por Da Redação
    Publicado em 09.06.2021, 09:11:14 Editado em 09.06.2021, 09:11:40
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta nesta quarta-feira (9), 283 vagas de emprego em diversos segmentos. 

    Confira:


    09/06/21 – 283 VAGAS
    VAGASQuantidade
    ASSISTENTE COMERCIAL1
    ASSISTENTE DE MARKETING E VENDAS (GRADUANDO EM MARKETING)1
    ASSISTENTE DE TI1
    ASSISTENTE WEB1
    ANALISTA CONTÁBIL1
    ANALISTA DE LABORATÓRIO1
    CONTADOR1
    ANALISTA FISCAL1
    ARMADOR1
    ARTE FINALISTA3
    ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
    ATENDENTE DE LANCHONETE1
    ATENDENTE DE PADARIA1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ PCD)1
    AUXILIAR FISCAL (CURSANDO CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
    AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (CURSANDO ADM, CONTÁBEIS)1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM ARAPONGAS)19
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BATERIAS)4
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENSAQUE) (TEMPORÁRIO)3
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    CREDIARISTA1
    BARMAN1
    BIOMÉDICO EM RADIOLOGIA1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    CAMAREIRA1
    CARPINTEIRO1
    DESENHISTA (ARTE FINALISTA) (BONÉS)1
    DESENHISTA (BONÉS)1
    DIARISTA1
    ELETRICISTA2
    ELETRICISTA INDUSTRIAL1
    ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
    FARMACÊUTICO(A)1
    LUBRIFICADOR / MOLEJEIRO (ÔNIBUS)1
    MARCENEIRO / CARPINTEIRO1
    MARCENEIRO1
    AUXILIAR DE MARCENEIRO1
    MECÂNICO AUTOMOTIVO1
    FINANCEIRO1
    GARÇOM1
    INSTALADOR DE ALARMES1
    MANICURE1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
    MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA1
    MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
    MOTORISTA (CNH C) (POÇOS ARTESIANOS)1
    MOTORISTA (CNH C)1
    MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
    OPERADOR DE CAIXA (POSTO DE GASOLINA)1
    OPERADOR DE CALDEIRA2
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA2
    OPERADOR DE BOBCAT2
    OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
    OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
    OPERADOR(A) DE TELEMARKETING3
    ORIENTADOR DE ATIVIDADES (LETRAMENTO / INGLÊS)1
    PADEIRO(A)1
    PEDREIRO2
    PROFESSOR(A) DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    PROGRAMADOR DE WEBSITE1
    PROMOTORA DE VENDAS (CARTÕES DE CRÉDITO) (CNH B)1
    PROMOTOR(A) DE VENDAS (SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS)1
    RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SERVENTE DE PEDREIRO1
    SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
    SOLDADOR2
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO EM TI1
    TORNEIRO MECÂNICO E FRESADOR (EM CAMBIRA)1
    TORNEIRO MECÂNICO2
    TOSADORA (TOSA DE ANIMAIS)1
    TRATORISTA (CNH C)1
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)1
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDOR(A) (LOJA PET)1
    VENDEDOR INTERNO (INDÚSTRIA TÊXTIL)1
    VENDEDOR PRACISTA1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VIGIA (FREELANCER)6
    VIGIA1
    PORTEIRO1
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA1
    AUXILIAR DE CORTE1
    AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)5
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)2
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM E AVIAMENTOS)1
    CORTADOR A MÃO2
    CORTADOR (BALANCIM)1
    COSTUREIRA EM SÉRIE29
    COSTUREIRA P/ REMATE EM TRICÔ1
    COSTUREIRA DE LUVAS1
    COSTUREIRO(A) (BOLSAS)1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR SERIGRAFIA1
    IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
    OPERADOR DE BORDADO2
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
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