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    Agência de Apucarana oferta 261 vagas de emprego
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    Agência de Apucarana oferta 261 vagas de emprego
    Foto por Divulgação
    Escrito por Da Redação
    Publicado em 13.05.2021, 07:40:10 Editado em 13.05.2021, 07:40:10
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    A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 261 vagas de emprego nesta quinta-feira (13). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

    A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

    Confira:

    VAGASQuantidade
    AJUDANTE DE MANUTENÇÃO (MÁQUINAS)1
    AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
    ALMOXARIFE1
    ASSISTENTE CONTÁBIL1
    ANALISTA DE PCP1
    ANALISTA DE CUSTOS1
    AUXILIAR FISCAL E CONTÁBIL1
    ARMADOR1
    ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS E DP1
    ASSISTENTE DE LOGÍSTICA (EM JANDAIA DO SUL)1
    AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE CORTE2
    AUXILIAR DE COZINHA2
    AUXILIAR DE ELETRÔNICA1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (TECELAGEM)1
    AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (P/ MORAR EM PONTA GROSSA)3
    AUXILIAR GERAL (HIDRÁULICA) (EM CAMBIRA)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BORRACHA)4
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    AUXILIAR GERAL (DUBLAGEM DE TECIDOS)1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)1
    AUXILIAR DE MECÂNICO (TORNO)1
    AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
    ASSISTENTE COMERCIAL1
    ASSISTENTE FINANCEIRO2
    BALCONISTA DE AÇOUGUE1
    BARMAN1
    CAIXA DE SUPERMERCADO1
    BABÁ1
    CALDEIREIRO1
    CARPINTEIRO2
    CONSULTOR DE VENDAS (ATUAR EM PARANAVAÍ)1
    COZINHEIRA (RESTAURANTE)1
    DESENHISTA / PROJETISTA1
    DIARISTA OU MENSALISTA1
    ELETRICISTA INDUSTRIAL (C/ CURSO NR10)1
    ENCARREGADO DE AÇOUGUE1
    ENCARREGADO DE OBRAS1
    FATURISTA (CONHECER DEPTO. PESSOAL)1
    FUNILEIRO AUTOMOTIVO2
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    POLIDOR AUTOMOTIVO1
    AUXILIAR DE MARCENEIRO1
    MARCENEIRO1
    ENCARREGADO DE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM1
    FINANCEIRO (CURSANDO OU GRADUADO EM CONTÁBEIS)1
    GARÇOM1
    MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS1
    MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL1
    MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (TERRAPLANAGEM)1
    MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS1
    MONITOR EM REDES SOCIAIS / VENDAS1
    MOTORISTA (CNH C) (C/ CURSO MOPP)2
    SERVIÇOS GERAIS (LANCHONETE DE AÇAI)1
    OPERADOR DE EXTRUSORA1
    OPERADOR DE INJETORA1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (SUBLIMAÇÃO)1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (VAGA P/ PCD)1
    OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)1
    OPERADOR DE BOBCAT2
    OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
    OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
    OPERADOR / AGENTE DE CORTE DE ÁGUA (C/ MOTO)1
    PINTOR AUTOMOTIVO1
    PINTOR INDUSTRIAL1
    PROFESSOR(A) ESCOLA DE INGLÊS (EM MANDAGUARI)1
    PROFESSOR DE BARBEIRO1
    PROFESSORA DE MANICURE1
    PROMOTOR(A) DE VENDAS (COM MOTO)1
    RECEPCIONISTA / ADMINISTRATIVO (VAGA P/ ESTÁGIO)1
    ATENDENTE EM LOTÉRICA1
    RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA1
    REPOSITOR (MERCADO)1
    SEPARADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL1
    SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA) (EM PONTA GROSSA)3
    SOLDADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)1
    SOLDADOR2
    SUPORTE TÉCNICO (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO)4
    TÉCNICO ÓTICO1
    VENDEDOR(A) (COLCHÕES)1
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUÇÃO)1
    TÉCNICO EM TI1
    TELEMARKETING (ATENDIMENTO)1
    VENDEDOR(A) (AVIAMENTOS)1
    VENDEDORA (LOJA)1
    VENDEDORA (ÓTICA)2
    VENDEDOR(A) (CAPAS DE CELULARES)2
    VENDEDOR(A) (CONSÓRCIO)6
    VENDEDOR INTERNO (EQUIPAMENTOS AVICULTURA)1
    VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)1
    VENDEDOR(A) (ESTAMPARIA)1
    VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
    VENDEDOR (LOJA DE ARTIGOS PET)1
    VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
    VENDEDOR EM LOJA (PARAFUSOS)1
    VENDEDOR EXTERNO1
    VENDEDOR PORTA A PORTA (TELEFONIA)2
    VENDEDOR EXTERNO (TINTAS) (CNH AB)1
    VENDEDOR EXTERNO (PLANOS DE SAÚDE)5
    VENDEDOR PRACISTA (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
    VENDEDOR EXTERNO (ILUMINAÇÃO) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)1
    VENDEDORA EXTERNA (TRANSPORTADORA) (CNH B) (GRADUADA EM ADM)1
    ZELADORA1
    **** VAGAS PARA HIPERMERCADO ***** (DIVERSOS CARGOS)90




    **** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
    AUXILIAR DE COSTURA2
    AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
    AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
    AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)1
    COMPRADOR (INDÚSTRIA DE BONÉS)1
    CORTADOR A MÃO1
    CORTADOR (BALANCIM)2
    COSTUREIRA EM SÉRIE18
    COSTUREIRO(A) (PREGAR BICO)1
    COSTUREIRA (LUVAS)1
    ENCARREGADO DE SERIGRAFIA2
    IMPRESSOR SERIGRAFIA2
    PASSADEIRA (P/ PASSAR TRICÔ)1
    PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
    REVISOR DE QUALIDADE1
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