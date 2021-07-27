Apucarana

Agência de Apucarana oferta 250 vagas de emprego

Agência do Trabalhador oferece diversas oportunidades nesta terça (27)

Da Redação ·
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fonte: Pixabay
Agência de Apucarana oferta 250 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana disponibilizou 250 vagas de emprego nesta terça-feira (27). Para os interessados, oportunidades estão disponíveis em diversas áreas.

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A agência funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O contato pode ser feito pelos telefones (43) 3423-1376/3423-5266.

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VAGASQuantidade
AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE MOTORISTA5
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE PCP1
ANALISTA FINANCEIRO1
AUXILIAR DE VENDAS (VAGA P/ PCD)1
ATENDENTE DE FARMÁCIA / ESTOQUISTA1
ASSISTENTE DE MARKETING1
ARTE FINALISTA1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE TELEMARKETING (VAGA P/ PCD)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)1
ADMINISTRATIVO DE OBRAS1
AUDITOR(A) COMERCIAL (DISPONÍVEL P/ VIAGENS)1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE E-COMMERCE1
AUXILIAR DE ELETRICISTA1
AUXILIAR DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO (ÓLEOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (ALIMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MONTAGEM (GALPÕES)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PLÁSTICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (COUROS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ABAS)3
AUXILIAR DE MARMORARIA1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MOTORES ELÉTRICOS)1
AUXILIAR DE AÇOUGUE8
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
CAMAREIRA1
CONFEITEIRO(A)1
CONFERENTE DE CARGAS2
CONSULTOR DE VENDAS (CARTÕES CONSIGNADOS)1
COZINHEIRA1
DESENHISTA GRÁFICO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO1
EMBALADOR DE MOLAS1
EMPACOTADOR(A) (VAGA P/ PCD)2
EMPREGADA DOMÉSTICA (MENSALISTA)1
DIARISTA1
ENCARREGADO(A) DE COMPRAS1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ENSACADOR1
ESTOQUISTA1
GARÇOM / GARÇONETE (FREE LANCER)4
TÉCNICO DE INSTALAÇÕES (EXTINTORES)1
FOTÓGRAFO (SERIGRAFIA)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
AUXILIAR DE MARCENEIRO2
MARCENEIRO2
MECÂNICO AUTOMOTIVO2
AUXILIAR DE MECÂNICO AUTOMOTIVO1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)1
AUXILIAR DE MECÂNICO DE MOTOS1
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH D, E)7
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)5
OPERADOR(A) DE CAIXA (VAGA P/ PCD)2
OPERADOR(A) DE CAIXA5
OPERADOR DE CALANDRA (SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (PAPEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GRÃOS E CEREAIS)1
OPERADOR DE ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA (EM ORTIGUEIRA)1
PADEIRO2
PEDREIRO10
PROGRAMADOR DE WEBSITE1
PROMOTOR(A) DE VENDAS (ALIMENTOS)1
REPOSITOR(A) (MERCADO SETOR MERCEARIA)3
REPOSITOR(A) (MERCADO)8
SELECIONADOR(A) DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO8
SOLDADOR (EM CAMBIRA)1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (CNH B)1
TORNEIRO MECÂNICO1
VENDEDORA (ÓTICA)2
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)2
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDORA E-COMMERCE (CONFECÇÕES) (JANDAIA DO SUL)1
VENDEDOR(A) (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (SAPATOS E ARTIGOS FEMININOS)1
VENDEDORA / TELEMARKETING (PRODUTOS DE LIMPEZA)1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)1
VENDEDORA EXTERNA (ALIMENTOS)1
VENDEDOR EXTERNO (BEBIDAS)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (CURSOS DE INGLÊS)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A) (PLANO DE SAÚDE)3
VENDEDOR EXTERNO (SERVIÇOS FINANCEIROS) (C/ VEÍCULO PRÓPRIO)3
VENDEDOR EXTERNO (DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS)1
ZELADORA2
**** VAGAS EM HOSPITAL ****Quantidade
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
ENFERMEIRO(A)1
ESTAGIÁRIO(A) DE ENFERMAGEM1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO1
TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)4
AUXILIAR DE BORDADO3
AUXILIAR DE TIRADEIRA DE LINHA2
AUXILIAR DE CORTE / CORTADOR A MÃO4
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS) (ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO)1
CORTADOR (BALANCIM)2
COSTUREIRA EM SÉRIE20
COSTUREIRA EM SÉRIE (JEANS)1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA1
ETIQUETADOR (JEANS)1
IMPRESSOR SERIGRAFIA2
IMPRESSOR GRÁFICO BICOLOR1
OPERADOR DE BORDADO6
OPERADOR DE MÁQUINA (BORDAR ILHÓS)1
PASSADEIRA (JEANS)1
PROFISSIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUTO1
REVISORA DE CAMISETAS1