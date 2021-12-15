Apucarana

Agência de Apucarana oferece quase 700 vagas de emprego

Postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. Confira as oportunidades!

Da Redação ·
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fonte: Divulgação
Agência de Apucarana oferece quase 700 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 694 vagas de emprego nesta quarta-feira (15). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Confira:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA2
AJUDANTE DE MOTORISTA9
AJUDANTE DE SERRALHERIA2
ALMOXARIFE6
ALMOXARIFE (EM CAMBIRA)1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE PCP2
ANALISTA DE RH3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (EM JANDAIA)1
ATENDENTE (LOJA DE POSTO)1
ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS1
ATENDENTE DE BALCÃO (FARMÁCIA)5
ATENDIMENTO BALCÃO (TRANSPORTADORA)1
ATENDENTE DE TELEMARKETING1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (FÁBRICA DE BONÉS)1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) (RELACIONAMENTO C/ CLIENTES)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (FÁBRICA DE RAÇÕES)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VAGA P/ ESTÁGIO)2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (FATURAMENTO) (CURSANDO ADM)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (EM HOTEL FAZENDA)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (RAÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (CONFECÇÕES)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA8
AUXILIAR DE LIMPEZA (EM MOTEL)1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (DISTRIBUIDORA)1
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO SETOR MIÚDOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM TRANSPORTADORA)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ENCADERNAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CAPOTAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MATERIAIS ELÉTRICOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CURTUME)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM CAMBIRA)25
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (LAJES)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)3
AUXILIAR DE MARCENEIRO4
AUXILIAR DE SECRETÁRIA1
AUXILIAR DE SEGURANÇA (CNH B)1
AUXILIAR FINANCEIRO5
AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
BIOMÉDICA1
CAMAREIRA DE HOTEL2
COMPRADOR (EMPRESA DE CONFECÇÕES)1
COMPRADOR (AVIAMENTOS)1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
AUXILIAR DE DESIGN GRÁFICO1
DESIGNER GRÁFICO (FÁBRICA DE ESTOFADOS)1
DESENHISTA PROJETISTA1
EDUCADORA SOCIAL1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)1
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
ELETROMECÂNICO1
ELETRICISTA (FRIGORÍFICO EM CAMBIRA)1
ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)2
ELETRICISTA AUTOMOTIVO1
EMBALADOR DE MOLAS1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO1
ENCARREGADO DE PCP1
FARMACÊUTICO(A)4
FATURISTA2
FISCAL DE LOJA (LOJA DE VARIEDADES)1
GERENTE DE PRODUÇÃO (BORDADOS)1
GERENTE DE PCP1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSPETOR(A) DE QUALIDADE1
INSTALADOR DE FACHADAS1
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS1
MÃE SOCIAL1
AUXILIAR DE MARCENEIRO6
MARCENEIRO2
MECÂNICO AUTOMOTIVO1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MECÂNICO P/ VEÍCULOS PESADOS1
MECÂNICO DE ÔNIBUS1
MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS2
MONTADOR DE PAINEL ELETRÔNICO1
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS2
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA ENTREGADORA (ALIMENTOS) (C/ MOTO)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (ALIMENTOS)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (EM CAMBIRA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C, D, E)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E) (TRANSPORTADORA)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (PRANCHA)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (TRUCK) (CNH C) (TIJOLOS)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (FERRAGENS)1
MOTORISTA (ÔNIBUS RODOVIÁRIO)14
MOTORISTA DE ÔNIBUS (URBANO) (CNH D)1
OFICIAL DE REGISTROS1
OPERADOR(A) DE CAIXA1
OPERADOR(A) DE CAIXA (LOJA DE ROUPAS)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (EM FARMÁCIA)6
OPERADOR(A) DE CAIXA (EM POSTO)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (AVIAMENTOS)1
OPERADORA DE CAIXA (LOJA DE VARIEDADES)2
OPERADORA DE CAIXA (EM LOTÉRICA)1
OPERADOR DE CAIXA (EMPRESA DE BONÉS)1
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR DE MÁQUINAS (MOLAS)1
OPERADOR DE MÁQUINAS (MÁSCARAS)4
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA1
OPERADOR DE SUPORTE TÉCNICO1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA (ACADEMIA)1
SERVIÇOS GERAIS (RECEPÇÃO)1
REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (LOJA DE VARIEDADES)3
REPOSITOR(A) DE MERCADORIAS (CAFÉS)1
ROÇADOR3
SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL1
SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)2
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA EM UNIVERSIDADE)1
SERVIÇOS GERAIS (FARMÁCIA)1
SERVIÇOS GERAIS (AVIAMENTOS) (VAGA TEMPORÁRIA)1
SOLDADOR4
TÉCNICO / ASSISTENTE DE TI3
TÉCNICO EM AR CONDICIONADO (CNH B)1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO2
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADORA (EM PET SHOP)2
VIGIA2
VETERINÁRIO(A)1
ZELADORA5
VAGAS P/ PROFESSORESQuantidade
PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PROFESSOR(A) DE ARTES1
PROFESSOR(A) DE BIOLOGIA1
PROFESSOR(A) DE FILOSOFIA1
PROFESSOR(A) DE SOCIOLOGIA1
PROFESSOR(A) DE QUÍMICA1
PROFESSOR(A) DE MATEMÁTICA1
PROFESSOR(A) DE LINGUA PORTUGUESA1
PROFESSOR(A) DE INGLÊS1
PROFESSOR(A) DE HISTÓRIA1
PROFESSOR(A) DE GEOGRAFIA1
PROFESSOR(A) DE FÍSICA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL)10
AUXILIAR DE PEDREIRO (LAJES)5
CARPINTEIRO5
CONTRA MESTRE1
ENCARREGADO DE OBRAS1
MESTRE DE OBRAS1
PEDREIRO8
SERVENTE9
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAI)2
ATENDENTE DE BALCÃO (ASSADOS)1
ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)1
ATENDENTE DE PADARIA1
ATENDENTE DE PASTELARIA1
ATENDENTE EM SORVETERIA1
AUXILIAR DE COZINHA (BOLOS)1
AUXILIAR DE COZINHA9
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SALGADOS)5
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)1
CHAPISTA (LANCHES)4
CONFEITEIRO(A)1
COZINHEIRO2
GARÇOM / GARÇONETE10
PASTELEIRO1
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS1
AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO3
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO(A)1
EMPACOTADOR3
FISCAL DE LOJA2
OPERADOR DE CAIXA14
PADEIRO2
REPOSITOR (SUPERMERCADO)9
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ASSISTENTE COMERCIAL1
ASSISTENTE DE LOJA1
ATENDENTE DE LOJA (VAGA TEMPORÁRIA)4
BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)1
BALCONISTA (LOJA DE MOTOS)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS (PRODUTOS AGRÍCOLAS)30
CONSULTORA DE VENDAS (CLÍNICA DE ESTÉTICA)1
CONSULTOR DE VENDAS (TELEFONIA)1
CONSULTOR(A) DE VENDAS10
CONSULTOR DE VENDAS (MÓVEIS)1
CONSULTOR DE VENDAS (ACADEMIA)1
DIVULGADOR DE LOJA1
PROMOTORA DE VENDAS (CAFÉ)1
PROMOTOR DE VENDAS1
PROMOTORA DE VENDAS (PERFUMES)1
SUPERVISOR DE LOJA1
SUPERVISOR COMERCIAL1
VENDEDORA (ROUPAS)3
VENDEDORA (COSMÉTICOS)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDOR(A) (ARTIGOS ESPORTIVOS)1
VENDEDOR INTERNO (TELEVENDAS DE AUTO PEÇAS)3
VENDEDOR(A) (ACESSÓRIOS P/ CELULARES)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (PLANOS DE SAÚDE)1
VENDEDORA (ROUPAS E ACESSÓRIOS)1
VENDEDORA (LOJA DE CONFECÇÕES)1
VENDEDORA (PAPELARIA)1
VENDEDORA (LOJA DE ROUPAS INFANTIS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (INFORMÁTICA)1
VENDEDOR(A) (BONÉS)1
VENDEDOR (ARTIGOS DE PESCA)1
VENDEDORA (BAZAR)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (LOJA DE DEPARTAMENTOS)1
VENDEDOR(A) (LOJA DE COLCHÕES)1
VENDEDOR(A) (COMÉRCIO DE TRIPAS)1
VENDEDOR(A) (EMPRESA DE MONITORAMENTO)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)7
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (AVIAMENTOS)2
VENDEDORA (LOJA DE CALÇADOS)1
VENDEDOR(A) (TELEFONIA)1
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS) (VAGA P/ PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA3
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS)25
AUXILIAR DE ACABAMENTO (CONFECÇÕES)6
AUXILIAR DE BORDADO2
AUXILIAR DE CORTE6
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE IMPRESSÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)10
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (MÁSCARAS)5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TECELAGEM)4
CORTADOR (BONÉS / CONFECÇÕES)7
CORTADOR (BALANCIM)2
COSTUREIRA EM SÉRIE62
ENCARREGADA DE CORTE E COSTURA2
ENCARREGADO(A) DE COSTURA3
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR SERIGRAFIA3
MODELISTA1
OPERADOR DE BORDADO6
SERVIÇOS GERAIS (CONFECÇÕES)2
TIRADEIRA DE LINHA1